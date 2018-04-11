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الهند تمدد إغلاق "كورونا" لمدة أسبوعين

سجلت 7,500 إصابة و240 وفاة

سيمدد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لمدة أسبوعين أكبر عملية إغلاق في العالم، مرتبطة بجائحة كورونا، على ما أعلن وزراء الولايات بعد محادثات اليوم (السبت) بشأن التداعيات المتزايدة للوباء.

واعتبر رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال على "تويتر"، بعد المحادثات أنّ "مودي" اتخذ القرار الصحيح لتمديد الإغلاق، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "موقف الهند أفضل من العديد من البلدان المتقدمة لأنها بدأت الإغلاق مبكرًا. وإذا تم التراجع عنه الآن ستفقد جميع المكاسب".

ومع ارتفاع حصيلة الوفيات، مارس العديد من رؤساء وزراء ولايات وأقاليم الهند البالغة 29 ضغوطًا على "مودي" لتمديد القيود المفروضة على سكان البلاد البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة.

وقررت ولايتا أوديشا والبنجاب تمديد فترة الإغلاق لنحو أسبوعين، لكن نقاد يرون أن هناك حاجة إلى إغلاق وطني لمنع الناس من التنقل بين الولايات وبالتالي نقل الفيروس معهم.

وسجّلت الهند حتى الآن نحو 7,500 حالة إصابة و240 وفاة.

وينتهي الإغلاق الجاري ومدته ثلاثة أسابيع الثلاثاء المقبل.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الهند تمدد إغلاق "كورونا" لمدة أسبوعين
سبق

سيمدد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لمدة أسبوعين أكبر عملية إغلاق في العالم، مرتبطة بجائحة كورونا، على ما أعلن وزراء الولايات بعد محادثات اليوم (السبت) بشأن التداعيات المتزايدة للوباء.

واعتبر رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال على "تويتر"، بعد المحادثات أنّ "مودي" اتخذ القرار الصحيح لتمديد الإغلاق، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "موقف الهند أفضل من العديد من البلدان المتقدمة لأنها بدأت الإغلاق مبكرًا. وإذا تم التراجع عنه الآن ستفقد جميع المكاسب".

ومع ارتفاع حصيلة الوفيات، مارس العديد من رؤساء وزراء ولايات وأقاليم الهند البالغة 29 ضغوطًا على "مودي" لتمديد القيود المفروضة على سكان البلاد البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة.

وقررت ولايتا أوديشا والبنجاب تمديد فترة الإغلاق لنحو أسبوعين، لكن نقاد يرون أن هناك حاجة إلى إغلاق وطني لمنع الناس من التنقل بين الولايات وبالتالي نقل الفيروس معهم.

وسجّلت الهند حتى الآن نحو 7,500 حالة إصابة و240 وفاة.

وينتهي الإغلاق الجاري ومدته ثلاثة أسابيع الثلاثاء المقبل.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
09:28 PM

الهند تمدد إغلاق "كورونا" لمدة أسبوعين

سجلت 7,500 إصابة و240 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيمدد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لمدة أسبوعين أكبر عملية إغلاق في العالم، مرتبطة بجائحة كورونا، على ما أعلن وزراء الولايات بعد محادثات اليوم (السبت) بشأن التداعيات المتزايدة للوباء.

واعتبر رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال على "تويتر"، بعد المحادثات أنّ "مودي" اتخذ القرار الصحيح لتمديد الإغلاق، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن "موقف الهند أفضل من العديد من البلدان المتقدمة لأنها بدأت الإغلاق مبكرًا. وإذا تم التراجع عنه الآن ستفقد جميع المكاسب".

ومع ارتفاع حصيلة الوفيات، مارس العديد من رؤساء وزراء ولايات وأقاليم الهند البالغة 29 ضغوطًا على "مودي" لتمديد القيود المفروضة على سكان البلاد البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة.

وقررت ولايتا أوديشا والبنجاب تمديد فترة الإغلاق لنحو أسبوعين، لكن نقاد يرون أن هناك حاجة إلى إغلاق وطني لمنع الناس من التنقل بين الولايات وبالتالي نقل الفيروس معهم.

وسجّلت الهند حتى الآن نحو 7,500 حالة إصابة و240 وفاة.

وينتهي الإغلاق الجاري ومدته ثلاثة أسابيع الثلاثاء المقبل.

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