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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في ليبيا: 465 إصابة جديدة و77 حالة شفاء ووفاة واحدة

إجمالي الإصابات بلغ 13423 والحالات النشطة 11781

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلام عدد (2241) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.
وأوضح في بيان له اليوم، أن النتائج سجلت عدد (1776) عينة سالبة، و(465) عينة موجبة منها (267) حالة جديدة، و(198) حالة مخالطين، مشيراً إلى تسجيل 77 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة .
وأشار المركز إلى أن أجمالي الإصابات في ليبيا قد بلغ 13423، والحالات النشطة 11781، والمتعافون 1410 حالات، والوفيات 232 حالة .

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في ليبيا: 465 إصابة جديدة و77 حالة شفاء ووفاة واحدة
سبق

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلام عدد (2241) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.
وأوضح في بيان له اليوم، أن النتائج سجلت عدد (1776) عينة سالبة، و(465) عينة موجبة منها (267) حالة جديدة، و(198) حالة مخالطين، مشيراً إلى تسجيل 77 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة .
وأشار المركز إلى أن أجمالي الإصابات في ليبيا قد بلغ 13423، والحالات النشطة 11781، والمتعافون 1410 حالات، والوفيات 232 حالة .

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
04:43 PM

كورونا في ليبيا: 465 إصابة جديدة و77 حالة شفاء ووفاة واحدة

إجمالي الإصابات بلغ 13423 والحالات النشطة 11781

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلام عدد (2241) عينة موزعة على عدد من المختبرات بمختلف المدن الليبية.
وأوضح في بيان له اليوم، أن النتائج سجلت عدد (1776) عينة سالبة، و(465) عينة موجبة منها (267) حالة جديدة، و(198) حالة مخالطين، مشيراً إلى تسجيل 77 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة .
وأشار المركز إلى أن أجمالي الإصابات في ليبيا قد بلغ 13423، والحالات النشطة 11781، والمتعافون 1410 حالات، والوفيات 232 حالة .

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