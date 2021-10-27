الرياض.. "حقوق الإنسان" ينوّه بمبادرات المديرية العامة للسجون

ناقش في جلسته عدداً من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعماله

‬نوّه مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الهيئة رئيس المجلس الدكتور عواد بن صالح العواد بالمبادرات التي تقوم بها المديرية العامة للسجون، ومن ضمنها مبادرة سجن الحائر (إدارة الوقت) ومركزي إشراقة وثقة.

وأكد المجلس أهمية برنامج نور الذي استفاد منه عددٌ كبيرٌ من السجناء والموقوفين، ولبى احتياجاتهم النفسية والاجتماعية بشكلٍ واسعٍ، وأمّل المجلس أن يتم الاستفادة من هذه المبادرات الإيجابية وتعميمها.

وكان المجلس قد ناقش في جلسته عدداً من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات المناسبة.