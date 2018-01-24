النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة و"دافوس" توقعان مذكرة لمركز المنتدى للثورة الصناعية الرابعة

حول مسـتقبل الـطاقـة والـصحة والرعاية الصحية والنظم المالية والنقدية

وقعت المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة مثل إنشاء مركز المنتدى للثورة الصناعية الرابعة في المملكة وغيرھا من المجالات ذات الأهمية على المستوى العالمي.

ووقع الاتفاقية من جانب المملكة وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في اجتماعات دافوس عضو مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن جانب المنتدى رئيس مجلس إدارته البروفيسور كلاوس شواب.

وستسهم الاتفاقية في تعميق الشراكة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال دعم التحول بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية من خلال برامج ومبادرات المنتدى المتعددة.

وتركز مذكرة التفاهم على الـتعاون فـي الشـراكـات بـين الـقطاعـين الـعام والـخاص وكذلك المبادرات الرئيسـة، بما فـي ذلك الـتي تركز عـلى مسـتقبل الـطاقـة والـصحة والرعاية الصحية والنظم المالية والنقدية وغيرھا من المجالات الأخرى.

وتتناول المذكرة الشـراكـة مـع مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي يديره المنتدى الاقتصادي العالمي بما في ذلك إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في المملكة العربية السعودية.

وأكد "العساف" أن المملكة العربية السعودية مع قيام الثورة الصناعية الرابعة بإحداث تحول في الطريقة التي يعيش بھا الناس ستستفيد من مزاياھا ومواردھا العديدة لضمان قدرتھا التنافسية العالمية في عالم تلك الثورة من خلال شراكات مھمة كھذه.

ولفت إلى أن المملكة ستكون في وضع مميز لاستيعاب الفرص في قلب الثورة الصناعية الرابعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المملكة و"دافوس" توقعان مذكرة لمركز المنتدى للثورة الصناعية الرابعة
سبق

وقعت المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة مثل إنشاء مركز المنتدى للثورة الصناعية الرابعة في المملكة وغيرھا من المجالات ذات الأهمية على المستوى العالمي.

ووقع الاتفاقية من جانب المملكة وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في اجتماعات دافوس عضو مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن جانب المنتدى رئيس مجلس إدارته البروفيسور كلاوس شواب.

وستسهم الاتفاقية في تعميق الشراكة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال دعم التحول بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية من خلال برامج ومبادرات المنتدى المتعددة.

وتركز مذكرة التفاهم على الـتعاون فـي الشـراكـات بـين الـقطاعـين الـعام والـخاص وكذلك المبادرات الرئيسـة، بما فـي ذلك الـتي تركز عـلى مسـتقبل الـطاقـة والـصحة والرعاية الصحية والنظم المالية والنقدية وغيرھا من المجالات الأخرى.

وتتناول المذكرة الشـراكـة مـع مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي يديره المنتدى الاقتصادي العالمي بما في ذلك إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في المملكة العربية السعودية.

وأكد "العساف" أن المملكة العربية السعودية مع قيام الثورة الصناعية الرابعة بإحداث تحول في الطريقة التي يعيش بھا الناس ستستفيد من مزاياھا ومواردھا العديدة لضمان قدرتھا التنافسية العالمية في عالم تلك الثورة من خلال شراكات مھمة كھذه.

ولفت إلى أن المملكة ستكون في وضع مميز لاستيعاب الفرص في قلب الثورة الصناعية الرابعة.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
02:30 PM

المملكة و"دافوس" توقعان مذكرة لمركز المنتدى للثورة الصناعية الرابعة

حول مسـتقبل الـطاقـة والـصحة والرعاية الصحية والنظم المالية والنقدية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
493

وقعت المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في جوانب متعددة مثل إنشاء مركز المنتدى للثورة الصناعية الرابعة في المملكة وغيرھا من المجالات ذات الأهمية على المستوى العالمي.

ووقع الاتفاقية من جانب المملكة وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في اجتماعات دافوس عضو مجلس إدارة المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن جانب المنتدى رئيس مجلس إدارته البروفيسور كلاوس شواب.

وستسهم الاتفاقية في تعميق الشراكة بين المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي من خلال دعم التحول بشكل مستمر في المملكة العربية السعودية من خلال برامج ومبادرات المنتدى المتعددة.

وتركز مذكرة التفاهم على الـتعاون فـي الشـراكـات بـين الـقطاعـين الـعام والـخاص وكذلك المبادرات الرئيسـة، بما فـي ذلك الـتي تركز عـلى مسـتقبل الـطاقـة والـصحة والرعاية الصحية والنظم المالية والنقدية وغيرھا من المجالات الأخرى.

وتتناول المذكرة الشـراكـة مـع مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي يديره المنتدى الاقتصادي العالمي بما في ذلك إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في المملكة العربية السعودية.

وأكد "العساف" أن المملكة العربية السعودية مع قيام الثورة الصناعية الرابعة بإحداث تحول في الطريقة التي يعيش بھا الناس ستستفيد من مزاياھا ومواردھا العديدة لضمان قدرتھا التنافسية العالمية في عالم تلك الثورة من خلال شراكات مھمة كھذه.

ولفت إلى أن المملكة ستكون في وضع مميز لاستيعاب الفرص في قلب الثورة الصناعية الرابعة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,754
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,429
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,610
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,548

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة