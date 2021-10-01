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شاهد.. ظهور زايد بن حمدان يسير على قدميه بعد 4 سنوات من حادثة المروحية بالحد الجنوبي

في مقطع فيديو من حفل افتتاح إكسبو دبي

أظهر مقطع فيديو من حفل افتتاح إكسبو دبي، الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان؛ يسير على قدميه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته في عملية "عاصفة الحزم" في اليمن.

وأُصيب الشيخ زايد بن حمدان قبل نحو أربع سنوات في حـادثة تعرّضت لها مروحية إماراتية بسبب خلل فني في اليمن، وذلك ضمن مشاركته في "عاصفة الحزم".

وفي الفترة السابقة؛ ظهر للشيخ "زايد" عديد من الفيديوهات وهو على كرسي متحرّك بفعل الإصابة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد نشر صورة تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ظهور زايد بن حمدان يسير على قدميه بعد 4 سنوات من حادثة المروحية بالحد الجنوبي
سبق

أظهر مقطع فيديو من حفل افتتاح إكسبو دبي، الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان؛ يسير على قدميه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته في عملية "عاصفة الحزم" في اليمن.

وأُصيب الشيخ زايد بن حمدان قبل نحو أربع سنوات في حـادثة تعرّضت لها مروحية إماراتية بسبب خلل فني في اليمن، وذلك ضمن مشاركته في "عاصفة الحزم".

وفي الفترة السابقة؛ ظهر للشيخ "زايد" عديد من الفيديوهات وهو على كرسي متحرّك بفعل الإصابة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد نشر صورة تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
01:23 PM

شاهد.. ظهور زايد بن حمدان يسير على قدميه بعد 4 سنوات من حادثة المروحية بالحد الجنوبي

في مقطع فيديو من حفل افتتاح إكسبو دبي

A A A
فهد كاملي - جازان
1
1,504

أظهر مقطع فيديو من حفل افتتاح إكسبو دبي، الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان؛ يسير على قدميه بعد تعافيه من الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته في عملية "عاصفة الحزم" في اليمن.

وأُصيب الشيخ زايد بن حمدان قبل نحو أربع سنوات في حـادثة تعرّضت لها مروحية إماراتية بسبب خلل فني في اليمن، وذلك ضمن مشاركته في "عاصفة الحزم".

وفي الفترة السابقة؛ ظهر للشيخ "زايد" عديد من الفيديوهات وهو على كرسي متحرّك بفعل الإصابة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد نشر صورة تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

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