محافظ ظهران الجنوب يرصد توفر المستلزمات الطبية وثبات الأسعار بالمحافظة

لمنع انتشار "كورونا" وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين

قام محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم يرافقه رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي بجولة ميدانية شملت الصيدليات المنتشرة بمحافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، والتأكد من توفر المستلزمات الصحية والطبية، والمواد الاستهلاكية الأخرى المتمثلة في محلات بيع المواد الغذائية والفواكه وغيرها، وتطبيقها للتعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وشدد "القرقاح" على الجهات الرقابية المعنية في التأكد من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن وضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك وما يحتاج إليه من تلك الصيدليات، حيث تشهد هذه الصيدليات إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين لشراء عدد من المستلزمات الطبية المختلفة.

وأكد "القرقاح" على ضرورة توفير المخزون لجميع المستلزمات الطبية سواء الأدوية، أو مستلزمات الأطفال أو المستلزمات الضرورية الأخرى لاسيما الوقائية منها كالمعقمات والكمامات، تنفيذاً للإجراءات التي اتخذتها القيادة السعودية الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكد محافظ ظهران الجنوب أن هذه الجولة تأتي تماشياً مع توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لنشر الوعي ومراقبة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، والحرص على تطبيق الأنظمة والتوجيهات التي تساهم في الحفاظ على سلامة الجميع, داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بتوجيهات القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا، مثنياً في الوقت ذاته على جميع المواطنين والمقيمين باتباعهم التعليمات والإرشادات.