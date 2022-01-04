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اقتحمت المنازل.. فيضانات عارمة تنهي حياة 8 إيرانيين جنوب البلاد

تضرر أنظمة الاتصالات والبنى التحتية

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل؛ جراء فيضانات عارمة في جنوب إيران، نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، اليوم (الثلاثاء).

وبين المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية مجتبى خالدي، أن شدة الفيضانات والأمطار خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا والوفيات، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأضاف أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين، وأن السيول أدت أيضًا إلى إصابة 14 شخصاً آخرين بجروح.

من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الإيراني أن الفيضانات اقتحمت المنازل، وطالت البنى التحتية كالطرق وأنظمة الاتصالات تعرضت لأضرار.

وذكر أن أكثر من 500 فريق تابع للجمعية توفر مساعدات للسكان في مناطق جنوب البلاد وشرقها.

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اقتحمت المنازل.. فيضانات عارمة تنهي حياة 8 إيرانيين جنوب البلاد
سبق

قُتل ثمانية أشخاص على الأقل؛ جراء فيضانات عارمة في جنوب إيران، نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، اليوم (الثلاثاء).

وبين المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية مجتبى خالدي، أن شدة الفيضانات والأمطار خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا والوفيات، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأضاف أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين، وأن السيول أدت أيضًا إلى إصابة 14 شخصاً آخرين بجروح.

من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الإيراني أن الفيضانات اقتحمت المنازل، وطالت البنى التحتية كالطرق وأنظمة الاتصالات تعرضت لأضرار.

وذكر أن أكثر من 500 فريق تابع للجمعية توفر مساعدات للسكان في مناطق جنوب البلاد وشرقها.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
04:02 PM

اقتحمت المنازل.. فيضانات عارمة تنهي حياة 8 إيرانيين جنوب البلاد

تضرر أنظمة الاتصالات والبنى التحتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل ثمانية أشخاص على الأقل؛ جراء فيضانات عارمة في جنوب إيران، نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، اليوم (الثلاثاء).

وبين المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية مجتبى خالدي، أن شدة الفيضانات والأمطار خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا والوفيات، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأضاف أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين، وأن السيول أدت أيضًا إلى إصابة 14 شخصاً آخرين بجروح.

من جانبه، أوضح الهلال الأحمر الإيراني أن الفيضانات اقتحمت المنازل، وطالت البنى التحتية كالطرق وأنظمة الاتصالات تعرضت لأضرار.

وذكر أن أكثر من 500 فريق تابع للجمعية توفر مساعدات للسكان في مناطق جنوب البلاد وشرقها.

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