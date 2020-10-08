"تركي بن طلال": عسير بحاجة إلى خطط عمرانية للمشروعات التراثية

خلال رعايته ورشة تصاميم القرى في المنطقة

قال أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال: إن عسير بحاجة إلى خطط عمرانية مدروسة تهتم بالمشروعات التراثية المتنوعة.

وأضاف رئيس هيئة تطوير المنطقة، في كلمته خلال رعايته أعمال ورشة تصاميم القرى التراثية، التي نظّمتها أمانة عسير ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري للمنطقة؛ أنه يجب على الجميع تنفيذ الخطط التي تنتج عن هذه الورش بالطريقة المطلوبة، وأن يُحتذى بها وفقًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين، وتوجيهات ولي عهده -حفظهما الله-.

وشدد الأمير تركي بن طلال على أنه لن يقبل أي خلل في التصميم أو الإشراف أو التنفيذ، مشيدًا بدور أمانة منطقة عسير التي تقوم بجهدٍ مميز في هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أنها تسعى بخطوات متقدمة نحو الأمام من خلال التركيز على مكامن القوة للحفاظ على تراث المنطقة وموروثها حتى يبقى للأجيال القادمة.

وأوضح أمير منطقة عسير أن قوة المنطقة تكمن في الأمانة والبلديات، والمتخصصين في البيئة، والفرق الهندسية والخبرات العالمية الموجودة في المنطقة، والقدرات العظيمة لدى كل فرد بحبّه لوطنه وأصالته وطموحه التي تبنى عليها الخطط.

ومن جهته قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن تحكيم هذه الورشة جرى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من المحكّمين من خارج المنطقة، وممثلي القرى التراثية وعدد من الخبراء الدوليين.

وأضاف أن من أهم المشاركين في الورشة "بنك التنمية الاجتماعية وهيئة تطوير عسير، ومؤسسة الوليد بن طلال".

ولفت إلى أهم مبادئ تطوير القرى التراثية؛ وهي التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل لشباب القرية والحفاظ على التراث، وترميم وتأهيل المباني التراثية، والحفاظ على البيئة الطبيعية للقرية والتنمية الاجتماعية، وتطوير الساحات العمرانية، وتطوير البيئة العمرانية، وتنسيق المواقع بما يحقق التكافؤ السكاني، واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستدامة البيئة والموارد.

وتضمّنت الورشة أربع جلسات، ناقشت كل جلسة إحدى القرى التراثية وأهم المقترحات التطويرية لها؛ وهي: "قرية العكاس وقرية آل ينفع وقرية القرّية وقرية آل خلف".

وجرى خلال الجلسات مناقشة العمل على تقديم دراسة وتحليل للأوضاع الراهنة، ومعرفة الفرص والمعوقات ومرحلة التخطيط والتصميم، ووضع المخططات التطويرية والتنفيذية، بالإضافة إلى حلقات نقاش وعرض لخرائط القرى، والتحليل البيئي للموقع، وسيناريوهات وبدائل التطوير ومخطط التطوير المقترح ودراسته، إلى جانب العناصر العمرية المميزة والتكوين العمراني والطبيعي والهيكل العمراني، وبدائل التطوير ومقترحات الترميم لكل قرية.

حضر الورشة عدد من الخبراء وأهالي القرى وفرق العمل ضمن القرى التراثية، وفريق من إمارة منطقة عسير وهيئة تطوير المنطقة، إلى جانب الأمانة، ووزارة الثقافة والإعلام، وفرع وزارة السياحة، والمكتب الاستشاري بمكتب البيئة.