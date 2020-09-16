"إغاثي الملك سلمان" يواصل حملة الرش الضبابي في عدن

لليوم الثالث.. المركز يقدّم التوعية الصحية بحمى الضنك

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث على التوالي حملة الرش الضبابي والتوعية الصحية بحمى الضنك في محافظة عدن.

وشملت الحملة في يومها الثالث مناطق: السيلة، وريمي، التابعة لمديرية الشيخ عثمان.

وذكر المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة الدكتور ياسر باهشم أن الحملة ستتضمن كل مديريات المحافظة الثمان بواقع ستة أيام لكل مديرية، حيث يتزامن معها حملة توعوية صحية تستمر لعشرة أيام، سيتم من خلالها بث الرسائل التوعوية إلى المواطنين وتعريفهم بكيفية التخلص من بؤر النواقل للضنك والملاريا وطرق الوقاية منها.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أطلق حملة الرش الضبابي في محافظة عدن بداية الأسبوع الجاري، وتستمر لمدة 18 شهراً في عموم مديريات المحافظة لتعزيز الجانب الوقائي والصحي فيها.

يأتي ذلك في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.