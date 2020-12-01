النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلو متراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.

زلزال هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلو متراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:02 AM

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
110

ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر منطقة الحدود بين تشيلي والأرجنتين.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، أن مركز الزلزال كان على عمق 148 كيلو متراً تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباءٌ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية من جرّاء الزلزال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,325
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,991
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,699

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة