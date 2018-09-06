في تحذير مباشر لـ"الملالي".. إسرائيل: لن نسمح بأي وجود عسكري لإيران في سوريا

وزير شدد على رفض استغلال طهران لهجوم إدلب

شدد وزير شؤون القدس المحتلة وحماية البيئة في الحكومة الإسرائيلية زئيف إلكين، اليوم (الخميس)، على أن إسرائيل لن تسمح بتعزيز الوجود العسكري الإيراني في سوريا بذريعة عملية إدلب، وذلك في تحذير جديد ومباشر للنظام الإيراني.

وبحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، قال إلكين: "إذا حاول الإيرانيون استغلال العملية في إدلب أو أي تطورات لاحقة لنقل صواريخ إلى سوريا، أو إنشاء مطارات عسكرية هناك أو قاعدة بحرية على شاطئ المتوسط، ستشكل في نهاية المطاف تهديدا على إسرائيل، فستعمل إسرائيل ما في وسعها لمنع ذلك".

وأضاف: "إن إيران تسعى، في إطار الحوار الجاري حول مستقبل سوريا، لتحويل البلد إلى قاعدة للجيش الإيراني موجهة ضد إسرائيل، ونحن غير مستعدين على الإطلاق للتسامح مع ذلك".

وأشار إلكين في تصريحه لـ"إنترفاكس" إلى أن الجانب الإسرائيلي يعطي الأهمية البالغة لمنع إيران من نقل أسلحة إلى حزب الله اللبناني عبر الأراضي السورية وتأمين الحدود مع سوريا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد جدد أمس (الأربعاء)، عزيمة بلاده على منع تموضع إيران في سوريا، قائلا: "أولئك الذين يريدون أن يقتلونا باتوا يعرفون مدى إصرارنا وعزيمتنا".