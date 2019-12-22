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العراق.. تَجَدد المظاهرات وسط دعوات لمسيرة مليونية

محتجون قطعوا الجسور الرئيسية الثلاثة في محافظة ذي قار

قطع محتجون في العراق الجسور الرئيسية الثلاثة في محافظة ذي قار؛ بينما تجددت التظاهرات بالقرب من بوابة حقل مجنون النفطي شمالي البصرة.

وأعادت قوات الأمن العراقية، افتتاح عدد من الطرق في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، بعد إغلاقها من قِبَل محتجين في الصباح الباكر من يوم الأحد.

وجاء تدخّل قوات الأمن العراقي فيما دعا اتحاد طلبة بغداد -وهو أحد تنسيقيات الاحتجاجات الشعبية في العراق- طلبة الجامعات والكليات الأهلية والحكومية إلى الخروج بمسيرة مليونية دعمًا لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، دعت التنسيقيات الاحتجاجية في محافظات الجنوب، العراقيين إلى التظاهر مجددًا والإضراب العام رفضًا لمحاولات القوى السياسية تكليف القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قصي السهيل، المدعوم من قِبَل طهران لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

ورغم استقالة حكومة عبدالمهدي، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين؛ فإن التظاهرات لا تزال مستمرة؛ للمطالبة برحيل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003.

وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية؛ خاصة في ظل انتشار الفساد والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد.

المظاهرات العراقية العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. تَجَدد المظاهرات وسط دعوات لمسيرة مليونية
سبق

قطع محتجون في العراق الجسور الرئيسية الثلاثة في محافظة ذي قار؛ بينما تجددت التظاهرات بالقرب من بوابة حقل مجنون النفطي شمالي البصرة.

وأعادت قوات الأمن العراقية، افتتاح عدد من الطرق في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، بعد إغلاقها من قِبَل محتجين في الصباح الباكر من يوم الأحد.

وجاء تدخّل قوات الأمن العراقي فيما دعا اتحاد طلبة بغداد -وهو أحد تنسيقيات الاحتجاجات الشعبية في العراق- طلبة الجامعات والكليات الأهلية والحكومية إلى الخروج بمسيرة مليونية دعمًا لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، دعت التنسيقيات الاحتجاجية في محافظات الجنوب، العراقيين إلى التظاهر مجددًا والإضراب العام رفضًا لمحاولات القوى السياسية تكليف القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قصي السهيل، المدعوم من قِبَل طهران لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

ورغم استقالة حكومة عبدالمهدي، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين؛ فإن التظاهرات لا تزال مستمرة؛ للمطالبة برحيل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003.

وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية؛ خاصة في ظل انتشار الفساد والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
11:24 AM

العراق.. تَجَدد المظاهرات وسط دعوات لمسيرة مليونية

محتجون قطعوا الجسور الرئيسية الثلاثة في محافظة ذي قار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قطع محتجون في العراق الجسور الرئيسية الثلاثة في محافظة ذي قار؛ بينما تجددت التظاهرات بالقرب من بوابة حقل مجنون النفطي شمالي البصرة.

وأعادت قوات الأمن العراقية، افتتاح عدد من الطرق في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، بعد إغلاقها من قِبَل محتجين في الصباح الباكر من يوم الأحد.

وجاء تدخّل قوات الأمن العراقي فيما دعا اتحاد طلبة بغداد -وهو أحد تنسيقيات الاحتجاجات الشعبية في العراق- طلبة الجامعات والكليات الأهلية والحكومية إلى الخروج بمسيرة مليونية دعمًا لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، دعت التنسيقيات الاحتجاجية في محافظات الجنوب، العراقيين إلى التظاهر مجددًا والإضراب العام رفضًا لمحاولات القوى السياسية تكليف القيادي في ائتلاف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قصي السهيل، المدعوم من قِبَل طهران لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.

ورغم استقالة حكومة عبدالمهدي، التي كانت أحد أهم مطالب المحتجين؛ فإن التظاهرات لا تزال مستمرة؛ للمطالبة برحيل النخبة السياسية التي تحكم البلاد منذ 2003.

وتأججت شرارة الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، بخروج المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بتغيير الحكومة واحتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية؛ خاصة في ظل انتشار الفساد والتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية للبلاد.

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