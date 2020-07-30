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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره البحريني ويبحثان العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين

التشديد على أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الصراع الدائر في ليبيا، حيث أكد الجانبان أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها للأمن والسلام والنماء.

وقد أشاد وزير الخارجية البحريني خلال الاتصال بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي والمصالح العليا للأمة العربية، مثنيًا على المساعي المتواصلة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله للتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لوقف تدخلات القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والقوى الداعمة لها، والعمل على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره البحريني ويبحثان العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين
سبق

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الصراع الدائر في ليبيا، حيث أكد الجانبان أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها للأمن والسلام والنماء.

وقد أشاد وزير الخارجية البحريني خلال الاتصال بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي والمصالح العليا للأمة العربية، مثنيًا على المساعي المتواصلة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله للتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لوقف تدخلات القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والقوى الداعمة لها، والعمل على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
09:19 PM

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بنظيره البحريني ويبحثان العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين

التشديد على أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الصراع الدائر في ليبيا، حيث أكد الجانبان أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها للأمن والسلام والنماء.

وقد أشاد وزير الخارجية البحريني خلال الاتصال بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي والمصالح العليا للأمة العربية، مثنيًا على المساعي المتواصلة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله للتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لوقف تدخلات القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والقوى الداعمة لها، والعمل على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

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