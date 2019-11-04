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حملة مشتركة ترصد مخالفات بيع الشيش والمعسلات بالرياض

بمشاركة "التجارة ومكتب العمل ومندوبي لجنة مكافحة التبغ"

نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، حملة لضبط مخالفات المقاهي ومحلات بيع الشيش والمعسلات بشرق الرياض.

وشاركت في الحملة عدة جهات؛ منها وزارة التجارة، وبرنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض، ومندوبين من اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

ورصدت حملة التفتيش العديدَ من المخالفات، وأصدرت بحقها الغرامات والعقوبات النظامية.

وذكر مصدر تابع للحملة أن المخالفات شملت: (الدعاية، والتسويق لمنتجات التبغ، والبيع بما يخالف الأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى مخالفات نظام العمل).

وأضاف: تأتي هذه الحملة ضمن جهود الجهات والوزارت أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ بهدف ضبط أي مخالفات.

وأردف: رصدت الحملات السابقة العديد من المخالفات، ومن أهمها السماح بدخول صغار السن لمقاهي الشيشة؛ وهو الأمر الذي تم ضبطه بإصدار العقوبات النظامية وتطبيق نظام المخالفات التي حددتها اللائحة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات والحملات؛ ساهمت في التصدي لمخالفات نظام مكافحة التبغ؛ بما يساهم في وقاية المجتمع وحمايته.

الرياض اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة مشتركة ترصد مخالفات بيع الشيش والمعسلات بالرياض
سبق

نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، حملة لضبط مخالفات المقاهي ومحلات بيع الشيش والمعسلات بشرق الرياض.

وشاركت في الحملة عدة جهات؛ منها وزارة التجارة، وبرنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض، ومندوبين من اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

ورصدت حملة التفتيش العديدَ من المخالفات، وأصدرت بحقها الغرامات والعقوبات النظامية.

وذكر مصدر تابع للحملة أن المخالفات شملت: (الدعاية، والتسويق لمنتجات التبغ، والبيع بما يخالف الأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى مخالفات نظام العمل).

وأضاف: تأتي هذه الحملة ضمن جهود الجهات والوزارت أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ بهدف ضبط أي مخالفات.

وأردف: رصدت الحملات السابقة العديد من المخالفات، ومن أهمها السماح بدخول صغار السن لمقاهي الشيشة؛ وهو الأمر الذي تم ضبطه بإصدار العقوبات النظامية وتطبيق نظام المخالفات التي حددتها اللائحة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات والحملات؛ ساهمت في التصدي لمخالفات نظام مكافحة التبغ؛ بما يساهم في وقاية المجتمع وحمايته.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
01:59 PM

حملة مشتركة ترصد مخالفات بيع الشيش والمعسلات بالرياض

بمشاركة "التجارة ومكتب العمل ومندوبي لجنة مكافحة التبغ"

A A A
عمر السبيعي - الرياض
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6,648

نفّذت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، حملة لضبط مخالفات المقاهي ومحلات بيع الشيش والمعسلات بشرق الرياض.

وشاركت في الحملة عدة جهات؛ منها وزارة التجارة، وبرنامج مكافحة التدخين بصحة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض، ومندوبين من اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

ورصدت حملة التفتيش العديدَ من المخالفات، وأصدرت بحقها الغرامات والعقوبات النظامية.

وذكر مصدر تابع للحملة أن المخالفات شملت: (الدعاية، والتسويق لمنتجات التبغ، والبيع بما يخالف الأنظمة واللوائح، بالإضافة إلى مخالفات نظام العمل).

وأضاف: تأتي هذه الحملة ضمن جهود الجهات والوزارت أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ بهدف ضبط أي مخالفات.

وأردف: رصدت الحملات السابقة العديد من المخالفات، ومن أهمها السماح بدخول صغار السن لمقاهي الشيشة؛ وهو الأمر الذي تم ضبطه بإصدار العقوبات النظامية وتطبيق نظام المخالفات التي حددتها اللائحة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات والحملات؛ ساهمت في التصدي لمخالفات نظام مكافحة التبغ؛ بما يساهم في وقاية المجتمع وحمايته.

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