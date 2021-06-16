"الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة على شرورة تؤدي إلى تدني الرؤية

قالت: تصحب برياح نشطة والحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.