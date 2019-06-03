أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تتواصل حتى الساعة الثالثة فجر غد الثلاثاء.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل الخرج والعاصمة الرياض.
تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تستمر حتى فجر غد
قالت الأرصاد: تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تتواصل حتى الساعة الثالثة فجر غد الثلاثاء.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل الخرج والعاصمة الرياض.
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تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تستمر حتى فجر غدصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-03
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تتواصل حتى الساعة الثالثة فجر غد الثلاثاء.
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
09:50 PM
تنبيه متقدم للرياض: أتربة مثارة تستمر حتى فجر غد
قالت الأرصاد: تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة أتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية تتواصل حتى الساعة الثالثة فجر غد الثلاثاء.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل الخرج والعاصمة الرياض.
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