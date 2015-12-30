وفد سعودي يزور باكستان وبنجلاديش في يناير المقبل

لإجراء محادثات حول آخر الأوضاع في المنطقة

كشف وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي، أن وفدًا سعوديًّا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السعودي، سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان خلال شهر يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "تريبيون" الباكستانية، فإنه سيتم خلال الزيارة إجراء محادثات حول آخر الأوضاع في المنطقة وقضايا ثنائية أخرى.

ويرافق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وفدٌ من رؤساء الشركات ورجال الأعمال السعوديين.

وذكرت المصادر الباكستانية أنه يُنتظر أن يكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ضمن الوفد، وقد يتم خلال الزيارة بحث إنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان.

وفي ذات الجانب يُتوقع أن يزور وزير الخارجية السعودي بنجلاديش في نهاية شهر يناير المقبل وفقًا لتقارير بنجلاديشية.