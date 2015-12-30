النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفد سعودي يزور باكستان وبنجلاديش في يناير المقبل

لإجراء محادثات حول آخر الأوضاع في المنطقة

كشف وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي، أن وفدًا سعوديًّا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السعودي، سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان خلال شهر يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "تريبيون" الباكستانية، فإنه سيتم خلال الزيارة إجراء محادثات حول آخر الأوضاع في المنطقة وقضايا ثنائية أخرى.

ويرافق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وفدٌ من رؤساء الشركات ورجال الأعمال السعوديين.

وذكرت المصادر الباكستانية أنه يُنتظر أن يكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ضمن الوفد، وقد يتم خلال الزيارة بحث إنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان.

وفي ذات الجانب يُتوقع أن يزور وزير الخارجية السعودي بنجلاديش في نهاية شهر يناير المقبل وفقًا لتقارير بنجلاديشية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفد سعودي يزور باكستان وبنجلاديش في يناير المقبل
سبق

كشف وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي، أن وفدًا سعوديًّا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السعودي، سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان خلال شهر يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "تريبيون" الباكستانية، فإنه سيتم خلال الزيارة إجراء محادثات حول آخر الأوضاع في المنطقة وقضايا ثنائية أخرى.

ويرافق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وفدٌ من رؤساء الشركات ورجال الأعمال السعوديين.

وذكرت المصادر الباكستانية أنه يُنتظر أن يكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ضمن الوفد، وقد يتم خلال الزيارة بحث إنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان.

وفي ذات الجانب يُتوقع أن يزور وزير الخارجية السعودي بنجلاديش في نهاية شهر يناير المقبل وفقًا لتقارير بنجلاديشية.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
08:39 AM

وفد سعودي يزور باكستان وبنجلاديش في يناير المقبل

لإجراء محادثات حول آخر الأوضاع في المنطقة

A A A
خالد علي - الرياض
1
695

كشف وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي، أن وفدًا سعوديًّا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السعودي، سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان خلال شهر يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "تريبيون" الباكستانية، فإنه سيتم خلال الزيارة إجراء محادثات حول آخر الأوضاع في المنطقة وقضايا ثنائية أخرى.

ويرافق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وفدٌ من رؤساء الشركات ورجال الأعمال السعوديين.

وذكرت المصادر الباكستانية أنه يُنتظر أن يكون وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ضمن الوفد، وقد يتم خلال الزيارة بحث إنشاء مصفاة نفط سعودية في باكستان.

وفي ذات الجانب يُتوقع أن يزور وزير الخارجية السعودي بنجلاديش في نهاية شهر يناير المقبل وفقًا لتقارير بنجلاديشية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,201
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,424

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة