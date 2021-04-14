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إمهال "نتنياهو" و"غانتس" 48 ساعة لتشكيل حكومة طارئة تحتوي "كورونا"

تنتهي فجر الخميس المقبل

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، ومنافسه السابق بيني غانتس، اليوم (الثلاثاء)، لبحث تشكيل حكومة وحدة طارئة بعد أن منحا مهلة 48 ساعة إضافية لإحراز تقدم.

وستمكن حكومة الوحدة إن شكلت، إسرائيل أن تعمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، وستكلف مهمة محاولة احتواء جائحة "كوفيد -19"، وفقاً لـ"فرانس 24".

واستمرت محادثات الرجلين حتى منتصف ليل الاثنين وهو الموعد النهائي، الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لبيني غانتس لمحاولة تشكيل الحكومة، لكن "غانتس" و"نتانياهو" طلبا من "ريفلين" تمديد المهلة ليومين يضعان خلالها اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الموعود.

ووافق "ريفلين" على ذلك بحيث تنتهي المهلة فجر الخميس المقبل.

وأحصت إسرائيل نحو 12 ألف إصابة بالفيروس المستجد، كما سجلت 117 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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إمهال "نتنياهو" و"غانتس" 48 ساعة لتشكيل حكومة طارئة تحتوي "كورونا"
سبق

التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، ومنافسه السابق بيني غانتس، اليوم (الثلاثاء)، لبحث تشكيل حكومة وحدة طارئة بعد أن منحا مهلة 48 ساعة إضافية لإحراز تقدم.

وستمكن حكومة الوحدة إن شكلت، إسرائيل أن تعمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، وستكلف مهمة محاولة احتواء جائحة "كوفيد -19"، وفقاً لـ"فرانس 24".

واستمرت محادثات الرجلين حتى منتصف ليل الاثنين وهو الموعد النهائي، الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لبيني غانتس لمحاولة تشكيل الحكومة، لكن "غانتس" و"نتانياهو" طلبا من "ريفلين" تمديد المهلة ليومين يضعان خلالها اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الموعود.

ووافق "ريفلين" على ذلك بحيث تنتهي المهلة فجر الخميس المقبل.

وأحصت إسرائيل نحو 12 ألف إصابة بالفيروس المستجد، كما سجلت 117 وفاة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:27 PM

إمهال "نتنياهو" و"غانتس" 48 ساعة لتشكيل حكومة طارئة تحتوي "كورونا"

تنتهي فجر الخميس المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو، ومنافسه السابق بيني غانتس، اليوم (الثلاثاء)، لبحث تشكيل حكومة وحدة طارئة بعد أن منحا مهلة 48 ساعة إضافية لإحراز تقدم.

وستمكن حكومة الوحدة إن شكلت، إسرائيل أن تعمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، وستكلف مهمة محاولة احتواء جائحة "كوفيد -19"، وفقاً لـ"فرانس 24".

واستمرت محادثات الرجلين حتى منتصف ليل الاثنين وهو الموعد النهائي، الذي منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، لبيني غانتس لمحاولة تشكيل الحكومة، لكن "غانتس" و"نتانياهو" طلبا من "ريفلين" تمديد المهلة ليومين يضعان خلالها اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق الموعود.

ووافق "ريفلين" على ذلك بحيث تنتهي المهلة فجر الخميس المقبل.

وأحصت إسرائيل نحو 12 ألف إصابة بالفيروس المستجد، كما سجلت 117 وفاة.

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