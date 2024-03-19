"الأحوال" تدعو المواطنين للاستفادة من خدماتها الإلكترونية

تشمل تسجيل المواليد وطلب إصدار شهادة ميلاد وسجل الأسرة

دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، المواطنين والمواطنات للاستفادة من خدماتها الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه بإمكان المواطنين والمواطنات إنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية إلكترونيّاً عبر منصة "أبشر".



وأفاد بأن من تلك الخدمات: تسجيل المواليد بالتكامل مع وزارة الصحة، وطلب إصدار شهادة ميلاده، وسجل الأسرة، وكذلك طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، بعد تسجيل عقد قرانه في وزارة العدل، وطلب إصدار سجل الأسرة للأمهات، بالإضافة إلى خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وخدمة بياناتي، والتحقق من صلاحية الهوية، وخدمة تحسين، وغيرها من الخدمات، مبيناً أنه يتم إيصال جميع الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيد من خلال البريد السعودي.