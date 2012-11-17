"التحالف": تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت: أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 130 عنصرًا من المليشيا، وتدمير 16 آلية.
أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت: أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 130 عنصرًا من المليشيا، وتدمير 16 آلية.
أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت: أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 130 عنصرًا من المليشيا، وتدمير 16 آلية.
أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضافت: أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 130 عنصرًا من المليشيا، وتدمير 16 آلية.