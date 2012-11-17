وأضافت: أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 130 عنصرًا من المليشيا، وتدمير 16 آلية.

أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

"التحالف": تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-16 أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضافت: أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 130 عنصرًا من المليشيا، وتدمير 16 آلية.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 03:23 PM

"التحالف": تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية قالت: أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 130 عنصرًا من المليشيا وتدمير 16 آلية





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أعلنت قيادة التحالف عن تنفيذ 27 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت: أسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 130 عنصرًا من المليشيا، وتدمير 16 آلية.