ولي عهد البحرين يصل إلى الرياض

من أجل حضور سباق الفورميلا إي

وصل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، إلى الرياض اليوم؛ لحضور سباق الفورميلا إي، والفعاليات المصاحبة له.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي: الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، ومندوب من المراسم الملكية.