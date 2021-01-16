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‏استمرار تمرين السيف الذھبي "TTX" مع الجانب الفرنسي

في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض

تتواصل أحداث تمرين "القيادة المشترك" السيف الذهبي "TTX" الذي تشارك فيه القوات المسلحة السعودية مع الجانب الفرنسي خلال الفترة من (16 - 28/ 5/ 1441) والمقام في كلية القيادة والأركان بالرياض.

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي خلال زيارته لمقر عقد التمرين المشترك: هذا التمرين ‏يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري الفرنسي السعودي في مجال التخطيط العملياتي والتخطيط العملي للعمليات المشتركة وزيادة فعالية التنسيق على المستوى المشترك بمشاركة نخبة من الضباط المخططين المؤهلين من أفرع القوات المسلحة السعودية والجانب الفرنسي مما كان له الأثر الجيد في اكتساب الخبرات ومواكبة مسيرة التطوير للقوات المسلحة التي تشهد نقلة نوعية في التدريب والتأهيل والتسليح.

من جانب آخر، ذكر مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني, أنه تم تنفيذ العديد من الأهداف التدريبية ضمن بيئة عمليات مختلفة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ويستكمل تحقيق بقية الأهداف التدريبية الأخرى بانتهاء تنفيذ التمرين.

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة من التمارين المشتركة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لاكتساب الخبرات والمهارات التدريبية التي تخدم التدريب وتطوير العمل المشترك للقوات المسلحة ومواكبة التطوير للجيوش المتقدمة ذات الخبرة في مجال التدريب المتقدم والعمل المشترك.

تمرين السيف الذھبي القوات المسلحة السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏استمرار تمرين السيف الذھبي "TTX" مع الجانب الفرنسي
سبق

تتواصل أحداث تمرين "القيادة المشترك" السيف الذهبي "TTX" الذي تشارك فيه القوات المسلحة السعودية مع الجانب الفرنسي خلال الفترة من (16 - 28/ 5/ 1441) والمقام في كلية القيادة والأركان بالرياض.

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي خلال زيارته لمقر عقد التمرين المشترك: هذا التمرين ‏يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري الفرنسي السعودي في مجال التخطيط العملياتي والتخطيط العملي للعمليات المشتركة وزيادة فعالية التنسيق على المستوى المشترك بمشاركة نخبة من الضباط المخططين المؤهلين من أفرع القوات المسلحة السعودية والجانب الفرنسي مما كان له الأثر الجيد في اكتساب الخبرات ومواكبة مسيرة التطوير للقوات المسلحة التي تشهد نقلة نوعية في التدريب والتأهيل والتسليح.

من جانب آخر، ذكر مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني, أنه تم تنفيذ العديد من الأهداف التدريبية ضمن بيئة عمليات مختلفة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ويستكمل تحقيق بقية الأهداف التدريبية الأخرى بانتهاء تنفيذ التمرين.

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة من التمارين المشتركة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لاكتساب الخبرات والمهارات التدريبية التي تخدم التدريب وتطوير العمل المشترك للقوات المسلحة ومواكبة التطوير للجيوش المتقدمة ذات الخبرة في مجال التدريب المتقدم والعمل المشترك.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
05:37 PM

‏استمرار تمرين السيف الذھبي "TTX" مع الجانب الفرنسي

في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تتواصل أحداث تمرين "القيادة المشترك" السيف الذهبي "TTX" الذي تشارك فيه القوات المسلحة السعودية مع الجانب الفرنسي خلال الفترة من (16 - 28/ 5/ 1441) والمقام في كلية القيادة والأركان بالرياض.

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي خلال زيارته لمقر عقد التمرين المشترك: هذا التمرين ‏يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري الفرنسي السعودي في مجال التخطيط العملياتي والتخطيط العملي للعمليات المشتركة وزيادة فعالية التنسيق على المستوى المشترك بمشاركة نخبة من الضباط المخططين المؤهلين من أفرع القوات المسلحة السعودية والجانب الفرنسي مما كان له الأثر الجيد في اكتساب الخبرات ومواكبة مسيرة التطوير للقوات المسلحة التي تشهد نقلة نوعية في التدريب والتأهيل والتسليح.

من جانب آخر، ذكر مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني, أنه تم تنفيذ العديد من الأهداف التدريبية ضمن بيئة عمليات مختلفة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية ويستكمل تحقيق بقية الأهداف التدريبية الأخرى بانتهاء تنفيذ التمرين.

ويأتي هذا التمرين ضمن سلسلة من التمارين المشتركة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لاكتساب الخبرات والمهارات التدريبية التي تخدم التدريب وتطوير العمل المشترك للقوات المسلحة ومواكبة التطوير للجيوش المتقدمة ذات الخبرة في مجال التدريب المتقدم والعمل المشترك.

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