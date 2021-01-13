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أمين عسير يدعم "بلدية الساحل" بآليات وقوى بشرية لمواجهة السيول

لدرء أخطارها واحتواء كميات الأمطار وتوسيع نطاق خدمات شبكة التصريف

وجه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، عدداً من بلديات المنطقة لمساعدة جهود وخدمات "بلدية الساحل" في احتواء مياه الأمطار وأضرار السيول التي شهدتها الحريضة مؤخراً؛ نظراً لكمية مياه الأمطار التي هطلت على المركز وقراه.

ووجه البلديات بالعمل مع "بلدية الساحل" ودعم جهودها في نزح مياه الأمطار واحتواء آثار السيول من خلال الكوادر البشرية المختصة والآليات والمعدات والمضخات، إلى جانب تهيئة الطرق وفتحها وإزالة الرمال والصخور والأشجار والمخلفات الناتجة عن جريان المياه والسيول، إلى جانب أعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسة والداخلية والأحياء السكنية.

وقال "الحميدي" إن الأمانة وبلدياتها تعمل بروح الفريق الواحد وكل بلديات المنطقة تتعاون في خدمة المنطقة أرضاً وإنساناً، مشيراً بأن التوجيه للبلديات المعنية جاء بهدف درء أخطار السيول، واحتواء كميات الأمطار، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول، ودعم خدمات بلدية الساحل.

وكانت الحريضة شهدت هطول أمطار غزيرة استدعت استنفار جهود بلدية الساحل في أعمال نزح المياه واحتواء آثارها وكميتها، حيث وجه أمين المنطقة في ضوء ذلك عدداً من البلديات في دعم جهود وخدمات بلدية الساحل، وإغلاق الواجهة البحرية للتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية فيها وعدم تأثرها من كمية الأمطار وكذلك صيانة بعض المرافق والغطاء النباتي وإعادة وضع الطرق والشوارع بصورة نموذجية.


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أمين عسير يدعم "بلدية الساحل" بآليات وقوى بشرية لمواجهة السيول
سبق

وجه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، عدداً من بلديات المنطقة لمساعدة جهود وخدمات "بلدية الساحل" في احتواء مياه الأمطار وأضرار السيول التي شهدتها الحريضة مؤخراً؛ نظراً لكمية مياه الأمطار التي هطلت على المركز وقراه.

ووجه البلديات بالعمل مع "بلدية الساحل" ودعم جهودها في نزح مياه الأمطار واحتواء آثار السيول من خلال الكوادر البشرية المختصة والآليات والمعدات والمضخات، إلى جانب تهيئة الطرق وفتحها وإزالة الرمال والصخور والأشجار والمخلفات الناتجة عن جريان المياه والسيول، إلى جانب أعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسة والداخلية والأحياء السكنية.

وقال "الحميدي" إن الأمانة وبلدياتها تعمل بروح الفريق الواحد وكل بلديات المنطقة تتعاون في خدمة المنطقة أرضاً وإنساناً، مشيراً بأن التوجيه للبلديات المعنية جاء بهدف درء أخطار السيول، واحتواء كميات الأمطار، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول، ودعم خدمات بلدية الساحل.

وكانت الحريضة شهدت هطول أمطار غزيرة استدعت استنفار جهود بلدية الساحل في أعمال نزح المياه واحتواء آثارها وكميتها، حيث وجه أمين المنطقة في ضوء ذلك عدداً من البلديات في دعم جهود وخدمات بلدية الساحل، وإغلاق الواجهة البحرية للتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية فيها وعدم تأثرها من كمية الأمطار وكذلك صيانة بعض المرافق والغطاء النباتي وإعادة وضع الطرق والشوارع بصورة نموذجية.


13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
11:44 PM

أمين عسير يدعم "بلدية الساحل" بآليات وقوى بشرية لمواجهة السيول

لدرء أخطارها واحتواء كميات الأمطار وتوسيع نطاق خدمات شبكة التصريف

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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وجه أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، عدداً من بلديات المنطقة لمساعدة جهود وخدمات "بلدية الساحل" في احتواء مياه الأمطار وأضرار السيول التي شهدتها الحريضة مؤخراً؛ نظراً لكمية مياه الأمطار التي هطلت على المركز وقراه.

ووجه البلديات بالعمل مع "بلدية الساحل" ودعم جهودها في نزح مياه الأمطار واحتواء آثار السيول من خلال الكوادر البشرية المختصة والآليات والمعدات والمضخات، إلى جانب تهيئة الطرق وفتحها وإزالة الرمال والصخور والأشجار والمخلفات الناتجة عن جريان المياه والسيول، إلى جانب أعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسة والداخلية والأحياء السكنية.

وقال "الحميدي" إن الأمانة وبلدياتها تعمل بروح الفريق الواحد وكل بلديات المنطقة تتعاون في خدمة المنطقة أرضاً وإنساناً، مشيراً بأن التوجيه للبلديات المعنية جاء بهدف درء أخطار السيول، واحتواء كميات الأمطار، وتوسيع نطاق خدمات شبكة تصريف مياه السيول، ودعم خدمات بلدية الساحل.

وكانت الحريضة شهدت هطول أمطار غزيرة استدعت استنفار جهود بلدية الساحل في أعمال نزح المياه واحتواء آثارها وكميتها، حيث وجه أمين المنطقة في ضوء ذلك عدداً من البلديات في دعم جهود وخدمات بلدية الساحل، وإغلاق الواجهة البحرية للتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية فيها وعدم تأثرها من كمية الأمطار وكذلك صيانة بعض المرافق والغطاء النباتي وإعادة وضع الطرق والشوارع بصورة نموذجية.


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