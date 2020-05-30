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لارتدائها ضوابط.. هل لبس الكمامة كفيل بالقضاء على "كورونا"؟ "كيمارك" يجيب

أبحاث تتواصل فيما تحذّر منظمة الصحة العالمية من سلوكيات ضارّة وتنبّه وتوجّه

أكّد مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك"، أن التزام 90 % من المجتمع بلبس الكمامة مع التباعد الاجتماعي كفيل بالقضاء على فيروس ‫كورونا الجديد، وفقاً لدراسة عالمية.

وكتب المركز تغريدة من حسابه الرسمي بـ "تويتر" @kaimrc_ksa "بعد رفع الحظر، التزام 90 % من المجتمع بلبس ‫#الكمامة مع #التباعد_الاجتماعي كفيل بالقضاء على فيروس ‫#كوفيد-19، وأقل من ذلك يُنبّئ بموجة أخرى، هذا ما وصلت إليه دراسة عالمية استخدمت نموذج محاكاة حاسوبية متطورة للتنبؤ بأثر لبس الكمامة".

وعلى صعيد متصل، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من سلوكيات ضارّة في أثناء ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ونشرت على صفحتها بموقع "تويتر"، توجيهات بعدم ارتداء القناع الرطب أو الممزق أو الفضفاض.

ونبّهت بعدم ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس، كما دعت، بحسب "العربية"، إلى عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها في أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها.

وطالبت بوضع الكمامات المستعملة بعيداً عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط، فيما أوضحت المنظمة العالمية أهم التوجيهات حول كيفية ارتدائها بشكل سليم، نبّهت إلى أن هذا وحده لا يكفي لحمايتك من الإصابة بكوفيد-19، وشدّدت بأهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة وارتدائها، والتأكّد من خلوها من أي شوائب أو تشققات.

كما أكّدت ضرورة وضعها بالطريقة الصحيحة، حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملوّن يُوجَّه للخارج.

هذا وجدّدت "الصحة" التأكيد على أهمية أن يغطي القناع الأنف والفم والذقن بشكل كامل، وتجنب ترك فراغات على الجوانب وعدم لمسها عند ارتدائها بشكل متكرّر، ودعت إلى إزالتها من خلف الأذنين ورميها مباشرة في القمامة دون لمسها للجسم مطلقاً ثم غسل اليدين بشكل جيد.

وفِي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن ارتداء الكمامات داخل المنزل يمكن أن يؤدي إلى منع انتقال فيروس كورونا المستجدّ بين أفراد الأسرة، وفقاً لـ "وكالة الأنباء الألمانية".

وتشير نتائج الدراسة، بناءً على مقابلات مع أُسَر صينية أجراها أطباء وأكاديميون في أستراليا والصين والولايات المتحدة، إلى أن الإجراءات الاحترازية، مثل استخدام الكمامات، والتطهير والتباعد الاجتماعي داخل المنازل يمكن أن تمنع انتقال الوباء.

كما يؤكّد واضعو الدراسة، بما في ذلك "مركز بكين لمكافحة الأمراض"، أن البحث يظهر أن ارتداء الكمامات في المنزل فعال بنسبة 79% في منع انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض عند أول شخص مصاب".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لارتدائها ضوابط.. هل لبس الكمامة كفيل بالقضاء على "كورونا"؟ "كيمارك" يجيب
سبق

أكّد مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك"، أن التزام 90 % من المجتمع بلبس الكمامة مع التباعد الاجتماعي كفيل بالقضاء على فيروس ‫كورونا الجديد، وفقاً لدراسة عالمية.

وكتب المركز تغريدة من حسابه الرسمي بـ "تويتر" @kaimrc_ksa "بعد رفع الحظر، التزام 90 % من المجتمع بلبس ‫#الكمامة مع #التباعد_الاجتماعي كفيل بالقضاء على فيروس ‫#كوفيد-19، وأقل من ذلك يُنبّئ بموجة أخرى، هذا ما وصلت إليه دراسة عالمية استخدمت نموذج محاكاة حاسوبية متطورة للتنبؤ بأثر لبس الكمامة".

وعلى صعيد متصل، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من سلوكيات ضارّة في أثناء ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ونشرت على صفحتها بموقع "تويتر"، توجيهات بعدم ارتداء القناع الرطب أو الممزق أو الفضفاض.

ونبّهت بعدم ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس، كما دعت، بحسب "العربية"، إلى عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها في أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها.

وطالبت بوضع الكمامات المستعملة بعيداً عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط، فيما أوضحت المنظمة العالمية أهم التوجيهات حول كيفية ارتدائها بشكل سليم، نبّهت إلى أن هذا وحده لا يكفي لحمايتك من الإصابة بكوفيد-19، وشدّدت بأهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة وارتدائها، والتأكّد من خلوها من أي شوائب أو تشققات.

كما أكّدت ضرورة وضعها بالطريقة الصحيحة، حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملوّن يُوجَّه للخارج.

هذا وجدّدت "الصحة" التأكيد على أهمية أن يغطي القناع الأنف والفم والذقن بشكل كامل، وتجنب ترك فراغات على الجوانب وعدم لمسها عند ارتدائها بشكل متكرّر، ودعت إلى إزالتها من خلف الأذنين ورميها مباشرة في القمامة دون لمسها للجسم مطلقاً ثم غسل اليدين بشكل جيد.

وفِي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن ارتداء الكمامات داخل المنزل يمكن أن يؤدي إلى منع انتقال فيروس كورونا المستجدّ بين أفراد الأسرة، وفقاً لـ "وكالة الأنباء الألمانية".

وتشير نتائج الدراسة، بناءً على مقابلات مع أُسَر صينية أجراها أطباء وأكاديميون في أستراليا والصين والولايات المتحدة، إلى أن الإجراءات الاحترازية، مثل استخدام الكمامات، والتطهير والتباعد الاجتماعي داخل المنازل يمكن أن تمنع انتقال الوباء.

كما يؤكّد واضعو الدراسة، بما في ذلك "مركز بكين لمكافحة الأمراض"، أن البحث يظهر أن ارتداء الكمامات في المنزل فعال بنسبة 79% في منع انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض عند أول شخص مصاب".

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
11:08 AM

لارتدائها ضوابط.. هل لبس الكمامة كفيل بالقضاء على "كورونا"؟ "كيمارك" يجيب

أبحاث تتواصل فيما تحذّر منظمة الصحة العالمية من سلوكيات ضارّة وتنبّه وتوجّه

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
3,766

أكّد مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك"، أن التزام 90 % من المجتمع بلبس الكمامة مع التباعد الاجتماعي كفيل بالقضاء على فيروس ‫كورونا الجديد، وفقاً لدراسة عالمية.

وكتب المركز تغريدة من حسابه الرسمي بـ "تويتر" @kaimrc_ksa "بعد رفع الحظر، التزام 90 % من المجتمع بلبس ‫#الكمامة مع #التباعد_الاجتماعي كفيل بالقضاء على فيروس ‫#كوفيد-19، وأقل من ذلك يُنبّئ بموجة أخرى، هذا ما وصلت إليه دراسة عالمية استخدمت نموذج محاكاة حاسوبية متطورة للتنبؤ بأثر لبس الكمامة".

وعلى صعيد متصل، حذّرت منظمة الصحة العالمية، من سلوكيات ضارّة في أثناء ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ونشرت على صفحتها بموقع "تويتر"، توجيهات بعدم ارتداء القناع الرطب أو الممزق أو الفضفاض.

ونبّهت بعدم ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس، كما دعت، بحسب "العربية"، إلى عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها في أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها.

وطالبت بوضع الكمامات المستعملة بعيداً عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط، فيما أوضحت المنظمة العالمية أهم التوجيهات حول كيفية ارتدائها بشكل سليم، نبّهت إلى أن هذا وحده لا يكفي لحمايتك من الإصابة بكوفيد-19، وشدّدت بأهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة وارتدائها، والتأكّد من خلوها من أي شوائب أو تشققات.

كما أكّدت ضرورة وضعها بالطريقة الصحيحة، حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملوّن يُوجَّه للخارج.

هذا وجدّدت "الصحة" التأكيد على أهمية أن يغطي القناع الأنف والفم والذقن بشكل كامل، وتجنب ترك فراغات على الجوانب وعدم لمسها عند ارتدائها بشكل متكرّر، ودعت إلى إزالتها من خلف الأذنين ورميها مباشرة في القمامة دون لمسها للجسم مطلقاً ثم غسل اليدين بشكل جيد.

وفِي سياق متصل، كشفت دراسة حديثة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن ارتداء الكمامات داخل المنزل يمكن أن يؤدي إلى منع انتقال فيروس كورونا المستجدّ بين أفراد الأسرة، وفقاً لـ "وكالة الأنباء الألمانية".

وتشير نتائج الدراسة، بناءً على مقابلات مع أُسَر صينية أجراها أطباء وأكاديميون في أستراليا والصين والولايات المتحدة، إلى أن الإجراءات الاحترازية، مثل استخدام الكمامات، والتطهير والتباعد الاجتماعي داخل المنازل يمكن أن تمنع انتقال الوباء.

كما يؤكّد واضعو الدراسة، بما في ذلك "مركز بكين لمكافحة الأمراض"، أن البحث يظهر أن ارتداء الكمامات في المنزل فعال بنسبة 79% في منع انتقال العدوى قبل ظهور الأعراض عند أول شخص مصاب".

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