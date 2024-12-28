النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة الطائف لـ"سبق": الانتهاء من المردم الجديد خلال 6 أشهر

بعد الحريق المتكرر بمردم النفايات

أكدت أمانة محافظة الطائف أنهُ سيتم الانتهاء من المردم الجديد للنفايات خلال ستة أشهر بإذن الله تعالى.

جاء ذلك في بيانٍ ورد "سبق" بعد الحرائق التي اندلعت في مردم النفايات العام ابتداءً من صباح اليوم الاثنين، حيث وقف أمين الطائف بالنيابة المهندس حسين آل فايع ميدانياً على موقع المردم بحي النسيم، يرافقهُ مدير الدفاع المدني.

وكشف البيان عن مشاركة الأمانة بأكثر من 60 معدة وآلية بعد الحرائق التي اندلعت في المردم "الطمر الصحي" شرق المحافظة، بمتابعة من أمين الطائف، وشملت المعدات والآليات المشاركة: "شيولات وشاحنات نقل وصهاريج مياه وبلدوزرات وقريدرات"، كما دعمت إدارة الدفاع المدني أعمال إخماد الحريق ببعض الآليات المجهزة بمضخات.

يُشار إلى أن الحرائق في داخل مردم النفايات العام بالطائف ليست هي الأولى، بل تكررت ومنذُ سنوات عديدة، كما سبق للجهات المختصة أن باشرت وطوقت الموقع وتغلغلت بداخله، وأخضعته للمراقبة لحين العمل على نقله، في ظل تضرر السكان المجاورين له من آثار الدخان المنبعث من تلك الحرائق والمؤثر على الصحة العامة.

وكانت "سبق" تابعت أحداث الحرائق المشتعلة بمردم النفايات، حيث باشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة إخماد الحريق، في حين باشرت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وأكدت الأمانة متابعتها للوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، متوقعةً السيطرة على الحريق خلال ساعات، وهو ما تم -بحمد الله- دون وقوع أي أضرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الطائف لـ"سبق": الانتهاء من المردم الجديد خلال 6 أشهر
سبق

أكدت أمانة محافظة الطائف أنهُ سيتم الانتهاء من المردم الجديد للنفايات خلال ستة أشهر بإذن الله تعالى.

جاء ذلك في بيانٍ ورد "سبق" بعد الحرائق التي اندلعت في مردم النفايات العام ابتداءً من صباح اليوم الاثنين، حيث وقف أمين الطائف بالنيابة المهندس حسين آل فايع ميدانياً على موقع المردم بحي النسيم، يرافقهُ مدير الدفاع المدني.

وكشف البيان عن مشاركة الأمانة بأكثر من 60 معدة وآلية بعد الحرائق التي اندلعت في المردم "الطمر الصحي" شرق المحافظة، بمتابعة من أمين الطائف، وشملت المعدات والآليات المشاركة: "شيولات وشاحنات نقل وصهاريج مياه وبلدوزرات وقريدرات"، كما دعمت إدارة الدفاع المدني أعمال إخماد الحريق ببعض الآليات المجهزة بمضخات.

يُشار إلى أن الحرائق في داخل مردم النفايات العام بالطائف ليست هي الأولى، بل تكررت ومنذُ سنوات عديدة، كما سبق للجهات المختصة أن باشرت وطوقت الموقع وتغلغلت بداخله، وأخضعته للمراقبة لحين العمل على نقله، في ظل تضرر السكان المجاورين له من آثار الدخان المنبعث من تلك الحرائق والمؤثر على الصحة العامة.

وكانت "سبق" تابعت أحداث الحرائق المشتعلة بمردم النفايات، حيث باشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة إخماد الحريق، في حين باشرت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وأكدت الأمانة متابعتها للوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، متوقعةً السيطرة على الحريق خلال ساعات، وهو ما تم -بحمد الله- دون وقوع أي أضرار.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
07:23 PM

أمانة الطائف لـ"سبق": الانتهاء من المردم الجديد خلال 6 أشهر

بعد الحريق المتكرر بمردم النفايات

A A A
فهد العتيبي - الرياض
0
2,161

أكدت أمانة محافظة الطائف أنهُ سيتم الانتهاء من المردم الجديد للنفايات خلال ستة أشهر بإذن الله تعالى.

جاء ذلك في بيانٍ ورد "سبق" بعد الحرائق التي اندلعت في مردم النفايات العام ابتداءً من صباح اليوم الاثنين، حيث وقف أمين الطائف بالنيابة المهندس حسين آل فايع ميدانياً على موقع المردم بحي النسيم، يرافقهُ مدير الدفاع المدني.

وكشف البيان عن مشاركة الأمانة بأكثر من 60 معدة وآلية بعد الحرائق التي اندلعت في المردم "الطمر الصحي" شرق المحافظة، بمتابعة من أمين الطائف، وشملت المعدات والآليات المشاركة: "شيولات وشاحنات نقل وصهاريج مياه وبلدوزرات وقريدرات"، كما دعمت إدارة الدفاع المدني أعمال إخماد الحريق ببعض الآليات المجهزة بمضخات.

يُشار إلى أن الحرائق في داخل مردم النفايات العام بالطائف ليست هي الأولى، بل تكررت ومنذُ سنوات عديدة، كما سبق للجهات المختصة أن باشرت وطوقت الموقع وتغلغلت بداخله، وأخضعته للمراقبة لحين العمل على نقله، في ظل تضرر السكان المجاورين له من آثار الدخان المنبعث من تلك الحرائق والمؤثر على الصحة العامة.

وكانت "سبق" تابعت أحداث الحرائق المشتعلة بمردم النفايات، حيث باشرت آليات أمانة الطائف والجهات الحكومية بالمحافظة إخماد الحريق، في حين باشرت فرق وآليات الأمانة مدعومة بآليات الدفاع المدني عملية إخماد الحريق منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وأكدت الأمانة متابعتها للوضع أولاً بأول ومواصلة احتواء الحريق بالتنسيق المشترك بين الأمانة والجهات المختصة، متوقعةً السيطرة على الحريق خلال ساعات، وهو ما تم -بحمد الله- دون وقوع أي أضرار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,957
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,024
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,603
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,516

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة