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مقتل شاب بعيار ناري بمنزله في العارضة.. والتحفظ على والده وشقيقه

لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية وكشف ملابساتها كاملة

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن الجهات الأمنية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان تحقق في مقتل شاب بعيار ناري في منزله بإحدى قرى المحافظة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على والد القتيل وشقيقه لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية، وكشف ملابساتها كاملة.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم ضبط سلاح من نوع مسدس، وتحريزه لاتخاذ الإجراءات النظامية.

الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقتل شاب بعيار ناري بمنزله في العارضة.. والتحفظ على والده وشقيقه
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن الجهات الأمنية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان تحقق في مقتل شاب بعيار ناري في منزله بإحدى قرى المحافظة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على والد القتيل وشقيقه لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية، وكشف ملابساتها كاملة.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم ضبط سلاح من نوع مسدس، وتحريزه لاتخاذ الإجراءات النظامية.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
10:01 AM

مقتل شاب بعيار ناري بمنزله في العارضة.. والتحفظ على والده وشقيقه

لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية وكشف ملابساتها كاملة

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محمد المواسي - جازان
2
735

كشفت مصادر لـ"سبق" عن أن الجهات الأمنية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان تحقق في مقتل شاب بعيار ناري في منزله بإحدى قرى المحافظة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تحفظت على والد القتيل وشقيقه لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية، وكشف ملابساتها كاملة.

وأشارت المعلومات إلى أنه تم ضبط سلاح من نوع مسدس، وتحريزه لاتخاذ الإجراءات النظامية.

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