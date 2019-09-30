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"متحدث التحالف": مقتل 1500 حوثي وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية

"المالكي" يحذر: المليشيا تواصل تهديد السلم الدولي والملاحة البحرية

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، مقتل 1500 مِن عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية لنقل الأسلحة والإمدادات.

وعرض "المالكي" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتحالف بالرياض اليوم، بعض عمليات التحالف لاستهداف عناصر المليشيا الحوثية وخطوط الإمداد، ونقل الأسلحة وتحديداً في محور كتاف.

وحذر "المالكي" من أن المليشيا الحوثية تواصل تهديد السلم الدولي والملاحة البحرية، وقال: التحالف يعمل على تحييد قدرة المليشيا من الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة.

وأضاف: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق الصواريخ البالستية، ونؤكد عدم التزامها باتفاق استكهولم، ونشدد على أن المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ستستمر.

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"متحدث التحالف": مقتل 1500 حوثي وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، مقتل 1500 مِن عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية لنقل الأسلحة والإمدادات.

وعرض "المالكي" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتحالف بالرياض اليوم، بعض عمليات التحالف لاستهداف عناصر المليشيا الحوثية وخطوط الإمداد، ونقل الأسلحة وتحديداً في محور كتاف.

وحذر "المالكي" من أن المليشيا الحوثية تواصل تهديد السلم الدولي والملاحة البحرية، وقال: التحالف يعمل على تحييد قدرة المليشيا من الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة.

وأضاف: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق الصواريخ البالستية، ونؤكد عدم التزامها باتفاق استكهولم، ونشدد على أن المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ستستمر.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
05:29 PM

"متحدث التحالف": مقتل 1500 حوثي وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية

"المالكي" يحذر: المليشيا تواصل تهديد السلم الدولي والملاحة البحرية

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عبدالحكيم شار - الرياض
3
4,866

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، مقتل 1500 مِن عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتدمير 250 عربة وآليات عسكرية لنقل الأسلحة والإمدادات.

وعرض "المالكي" خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتحالف بالرياض اليوم، بعض عمليات التحالف لاستهداف عناصر المليشيا الحوثية وخطوط الإمداد، ونقل الأسلحة وتحديداً في محور كتاف.

وحذر "المالكي" من أن المليشيا الحوثية تواصل تهديد السلم الدولي والملاحة البحرية، وقال: التحالف يعمل على تحييد قدرة المليشيا من الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة.

وأضاف: المليشيا تستخدم المواقع المدنية لإطلاق الصواريخ البالستية، ونؤكد عدم التزامها باتفاق استكهولم، ونشدد على أن المساعدات الإنسانية للشعب اليمني ستستمر.

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