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شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

أثناء تشريفه منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"

نشر المصور بندر الجلعود مقطع فيديو قصير أثناء حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"، ويظهر من خلف الكاميرا تعالي أصوات بعض المواطنين الذين عبّروا بعفوية عن حبهم للأمير الشاب، وتمنياتهم له بالصحة والعافية بعد إجرائه لعملية جراحية تكللت بالنجاح قبل أيام قليلة.

وكان ولي العهد قد شهد منافسات الجولة الثانية من سباق " فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أُقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".

وأُقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة ليلاً بمشاركة 12 فريقًا عالميًا على مدى يومين على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.83 كم، ومضاءة بتقنية الـ"LED"، ذات الاستهلاك المنخفض، التي تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة في تاريخ السباق، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية المتماشية مع برامج "رؤية السعودية 2030".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فورمولا إي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد
سبق

نشر المصور بندر الجلعود مقطع فيديو قصير أثناء حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"، ويظهر من خلف الكاميرا تعالي أصوات بعض المواطنين الذين عبّروا بعفوية عن حبهم للأمير الشاب، وتمنياتهم له بالصحة والعافية بعد إجرائه لعملية جراحية تكللت بالنجاح قبل أيام قليلة.

وكان ولي العهد قد شهد منافسات الجولة الثانية من سباق " فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أُقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".

وأُقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة ليلاً بمشاركة 12 فريقًا عالميًا على مدى يومين على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.83 كم، ومضاءة بتقنية الـ"LED"، ذات الاستهلاك المنخفض، التي تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة في تاريخ السباق، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية المتماشية مع برامج "رؤية السعودية 2030".

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
01:50 AM

شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد

أثناء تشريفه منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"

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ياسر نجدي - الرياض
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نشر المصور بندر الجلعود مقطع فيديو قصير أثناء حضور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منافسات الجولة الثانية من سباق "فورمولا إي الدرعية 2021"، ويظهر من خلف الكاميرا تعالي أصوات بعض المواطنين الذين عبّروا بعفوية عن حبهم للأمير الشاب، وتمنياتهم له بالصحة والعافية بعد إجرائه لعملية جراحية تكللت بالنجاح قبل أيام قليلة.

وكان ولي العهد قد شهد منافسات الجولة الثانية من سباق " فورمولا إي الدرعية 2021"، الذي أُقيم في الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي".

وأُقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة ليلاً بمشاركة 12 فريقًا عالميًا على مدى يومين على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2.83 كم، ومضاءة بتقنية الـ"LED"، ذات الاستهلاك المنخفض، التي تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة في تاريخ السباق، في إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية المتماشية مع برامج "رؤية السعودية 2030".

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