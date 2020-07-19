النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زيدان.. تحت مجهر يوفنتوس في حال مغادرة ريال مدريد

بعد تحقيقة لقب الدوري الإسباني زاد الشغف

جددت إدارة يوفنتوس اهتمامها بالفرنسي زين الدين زيدان، من أجل توليه منصب المدير الفني للفريق، في حال قراره بالرحيل عن صفوف النادي الملكي كما حدث من قبل.


وفتح زيدان الباب أمام رحيله عن تدريب الريال في المستقبل القريب، عندما صرح بأنه يملك عقداً مع النادي لمدة عامين إضافيين، لكنه لا يعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.


وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأحد، إلى أن مسؤولي اليوفي لديهم اقتناع كبير بأن زيدان قد يدرب الفريق مستقبلاً؛ حيث إنه يرتبط بعلاقة جيدة مع النادي بحكم لعبه سابقاً في صفوفه.

يذكر أن زيدان كان قريباً من خلافة ماسيمليانو أليجري في قيادة السيدة العجوز، لكنه قرر العودة إلى الريال بعد قرار فلورنتينو بيريز بإقالة سانتياجو سولاري وتعيينه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
زيدان.. تحت مجهر يوفنتوس في حال مغادرة ريال مدريد
سبق

جددت إدارة يوفنتوس اهتمامها بالفرنسي زين الدين زيدان، من أجل توليه منصب المدير الفني للفريق، في حال قراره بالرحيل عن صفوف النادي الملكي كما حدث من قبل.


وفتح زيدان الباب أمام رحيله عن تدريب الريال في المستقبل القريب، عندما صرح بأنه يملك عقداً مع النادي لمدة عامين إضافيين، لكنه لا يعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.


وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأحد، إلى أن مسؤولي اليوفي لديهم اقتناع كبير بأن زيدان قد يدرب الفريق مستقبلاً؛ حيث إنه يرتبط بعلاقة جيدة مع النادي بحكم لعبه سابقاً في صفوفه.

يذكر أن زيدان كان قريباً من خلافة ماسيمليانو أليجري في قيادة السيدة العجوز، لكنه قرر العودة إلى الريال بعد قرار فلورنتينو بيريز بإقالة سانتياجو سولاري وتعيينه.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
07:24 PM

زيدان.. تحت مجهر يوفنتوس في حال مغادرة ريال مدريد

بعد تحقيقة لقب الدوري الإسباني زاد الشغف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
111

جددت إدارة يوفنتوس اهتمامها بالفرنسي زين الدين زيدان، من أجل توليه منصب المدير الفني للفريق، في حال قراره بالرحيل عن صفوف النادي الملكي كما حدث من قبل.


وفتح زيدان الباب أمام رحيله عن تدريب الريال في المستقبل القريب، عندما صرح بأنه يملك عقداً مع النادي لمدة عامين إضافيين، لكنه لا يعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل القريب.


وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، الأحد، إلى أن مسؤولي اليوفي لديهم اقتناع كبير بأن زيدان قد يدرب الفريق مستقبلاً؛ حيث إنه يرتبط بعلاقة جيدة مع النادي بحكم لعبه سابقاً في صفوفه.

يذكر أن زيدان كان قريباً من خلافة ماسيمليانو أليجري في قيادة السيدة العجوز، لكنه قرر العودة إلى الريال بعد قرار فلورنتينو بيريز بإقالة سانتياجو سولاري وتعيينه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,891
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,348
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,158

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة