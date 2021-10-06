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الإحصاء الخليجي: أكثر من 77 مليوناً و847 ألف جرعة لقاح معطاة بدول التعاون

المركز: سجّلت 2.512.597 إصابة مؤكدة حتى أمس تعافى منها 2.483.167 حالة

كشف مركز الإحصاء الخليجي، تطورات انتشار فيروس كورونا بدول التعاون، لافتاً إلى أعلى نسب التعافي في المنطقة.

وأعلن المركز في إنفوجرافيك ufv على حسابه في تويتر، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2.512.597 إصابة مؤكدة حتى أمس 5 أكتوبر، تعافي منها 2.483.167 حالة بنسبة 98.8 %، فيما سجّلت الوفيات 19382 حالة.

وأكّد المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ 77.847.667 جرعة حتى تاريخ أمس.

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الإحصاء الخليجي: أكثر من 77 مليوناً و847 ألف جرعة لقاح معطاة بدول التعاون
سبق

كشف مركز الإحصاء الخليجي، تطورات انتشار فيروس كورونا بدول التعاون، لافتاً إلى أعلى نسب التعافي في المنطقة.

وأعلن المركز في إنفوجرافيك ufv على حسابه في تويتر، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2.512.597 إصابة مؤكدة حتى أمس 5 أكتوبر، تعافي منها 2.483.167 حالة بنسبة 98.8 %، فيما سجّلت الوفيات 19382 حالة.

وأكّد المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ 77.847.667 جرعة حتى تاريخ أمس.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
10:26 AM

الإحصاء الخليجي: أكثر من 77 مليوناً و847 ألف جرعة لقاح معطاة بدول التعاون

المركز: سجّلت 2.512.597 إصابة مؤكدة حتى أمس تعافى منها 2.483.167 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مركز الإحصاء الخليجي، تطورات انتشار فيروس كورونا بدول التعاون، لافتاً إلى أعلى نسب التعافي في المنطقة.

وأعلن المركز في إنفوجرافيك ufv على حسابه في تويتر، أن دول التعاون الخليجي سجّلت 2.512.597 إصابة مؤكدة حتى أمس 5 أكتوبر، تعافي منها 2.483.167 حالة بنسبة 98.8 %، فيما سجّلت الوفيات 19382 حالة.

وأكّد المركز أن إجمالي اللقاحات المعطاة بلغ 77.847.667 جرعة حتى تاريخ أمس.

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