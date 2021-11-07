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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة فجرًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العيص؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة فجرًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العيص؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
08:30 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة فجرًا، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمّن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة العيص؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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