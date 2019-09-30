"الشورى" يطالب "الداخلية" ببدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية

دعا الوزارة إلى تكثيف جهودها للتصدّي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة

طالب مجلس الشورى، وزارة الداخلية، بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية.

ودعا المجلس، وزارة الداخلية، إلى دراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري، بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان.

وشدّد على ضرورة أن تكثّف الوزارة جهودها للتصدّي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة، حفاظاً على أمن الوطن وسلامته، ومَن يقيم على أرضه.

كما طالب "الداخلية"، بتكليف المديرية العامة لحرس الحدود، بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للموانئ، بوضع إشارات ضوئية بحرية مرتبطة بسلامة السفن والقوارب والمتنزهين في المياه الإقليمية ومناطق النزهة، وتحديث مواقعها على الخرائط.

ودعا المجلس، الوزارة، إلى الإسراع في عملية التحول الكامل في أتمتة جميع معاملاتها الداخلية والخارجية، وكذلك العمل على التوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام، والقسم النسوي بشكل خاص.

وطالب "الشورى" وزارة الداخلية، بالإسراع في تنفيذ مشروعاتها الطبية, والارتقاء بالخدمات الطبية لمنسوبيها في جميع مناطق المملكة.

كما دعا المجلس, إلى سرعة تطوير آليات حوكمة مبادرة فرجت مع أبشر، بتوفير مزيد من المعلومات عن المشمولين بها ومعايير اختيارهم، بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو "الشورى" د. حنان الأحمدي؛ ود. نورة المري.