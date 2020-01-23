النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صافرة أسترالية لقيادة نهائي آسيا بين الأخضر وكوريا الجنوبية

يقود الحكم الأسترالي كريستوفر بيث، المباراة النهائية بين المنتخب السعودي الأولمبي وكوريا الجنوبية، الأحد القادم، على ملعب راجامانغالا في بانكوك، ضمن بطولة كأس آسيا 2020 لكرة القدم تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند.

ويساعده الحكمان الأستراليان: أنتون شكيتينين، وأشلي ووريك بيكهام، والحكم الرابع الصيني ما نينغ.

وحجز المنتخبان السعودي والكوري الجنوبي، بطاقتَي التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد وصولهما إلى نهائي البطولة بفوز الأخضر على أوزبكستان بهدف دون رد في نصف النهائي، فيما تغلّبت كوريا الجنوبية على أستراليا بهدفين دون رد.

كأس آسيا المنتخب السعودي المنتخب الكوري الجنوبي تايلند أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صافرة أسترالية لقيادة نهائي آسيا بين الأخضر وكوريا الجنوبية
سبق

يقود الحكم الأسترالي كريستوفر بيث، المباراة النهائية بين المنتخب السعودي الأولمبي وكوريا الجنوبية، الأحد القادم، على ملعب راجامانغالا في بانكوك، ضمن بطولة كأس آسيا 2020 لكرة القدم تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند.

ويساعده الحكمان الأستراليان: أنتون شكيتينين، وأشلي ووريك بيكهام، والحكم الرابع الصيني ما نينغ.

وحجز المنتخبان السعودي والكوري الجنوبي، بطاقتَي التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد وصولهما إلى نهائي البطولة بفوز الأخضر على أوزبكستان بهدف دون رد في نصف النهائي، فيما تغلّبت كوريا الجنوبية على أستراليا بهدفين دون رد.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:07 PM

صافرة أسترالية لقيادة نهائي آسيا بين الأخضر وكوريا الجنوبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
152

يقود الحكم الأسترالي كريستوفر بيث، المباراة النهائية بين المنتخب السعودي الأولمبي وكوريا الجنوبية، الأحد القادم، على ملعب راجامانغالا في بانكوك، ضمن بطولة كأس آسيا 2020 لكرة القدم تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند.

ويساعده الحكمان الأستراليان: أنتون شكيتينين، وأشلي ووريك بيكهام، والحكم الرابع الصيني ما نينغ.

وحجز المنتخبان السعودي والكوري الجنوبي، بطاقتَي التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد وصولهما إلى نهائي البطولة بفوز الأخضر على أوزبكستان بهدف دون رد في نصف النهائي، فيما تغلّبت كوريا الجنوبية على أستراليا بهدفين دون رد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,275
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,147
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,243

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة