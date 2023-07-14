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"الحصيني" يكشف ملامح طقس الثلاثاء: شديد الحرارة

قال: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة تمتد إلى القصيم

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق.


وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان والربع الخالي.


وتابع: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة والساحل الغربي تمتد إلى القصيم ونجران والباحة وعسير إلا أن يصرفها الله.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يكشف ملامح طقس الثلاثاء: شديد الحرارة
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق.


وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان والربع الخالي.


وتابع: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة والساحل الغربي تمتد إلى القصيم ونجران والباحة وعسير إلا أن يصرفها الله.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:34 AM

"الحصيني" يكشف ملامح طقس الثلاثاء: شديد الحرارة

قال: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة تمتد إلى القصيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,044

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني أجواء من حارة إلى شديد الحرارة على معظم المناطق.


وأضاف عبر حسابه في "تويتر": أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من عسير وغرب نجران واليمن وعمان والربع الخالي.


وتابع: رياح متفاوتة وأتربة على المدينة ومكة والساحل الغربي تمتد إلى القصيم ونجران والباحة وعسير إلا أن يصرفها الله.

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