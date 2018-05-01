النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرضية حريق بأحد عنابر السجن العام تكشف قدرة "مدني الطائف"

بمشاركة عدد من الجهات ذوات العلاقة

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم، فرضية إخلاء وإيواء في شعبة السجن العام التابعة لإدارة السجون بمحافظة الطائف.

وكانت خُطة الفرضية تقتضي نشوب حريق في أحد العنابر بالسجن، ولعدم القدرة والسيطرة على الحادث، تطلب الأمر تدخل الدفاع المدني والجهات المساندة للقيام بعمليات الإخلاء وإخماد الحريق وإنقاذ المصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنَ إدارته أعدت لجنة متخصصة لتقييم تنفيذ الخطة الفرضية لمعرفة الإيجابيات والعمل على تطويرها، ومعرفة السلبيات والعمل على تلافيها، بالتعاون مع إدارة السجن، مُعلنًا شكر إدارته لجميع الجهات التي شاركت في تنفيذ الخطة.

شارك في الفرضية: الإدارة العامة لسجن الطائف - قيادة منطقة الطائف العسكرية - الأمانة - الشرطة - المرور - الدوريات الأمنية - قوة الطوارئ الخاصة - الشؤون الصحية - الهلال الأحمر - شركة الكهرباء - النقل الجماعي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
فرضية حريق بأحد عنابر السجن العام تكشف قدرة "مدني الطائف"
سبق

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم، فرضية إخلاء وإيواء في شعبة السجن العام التابعة لإدارة السجون بمحافظة الطائف.

وكانت خُطة الفرضية تقتضي نشوب حريق في أحد العنابر بالسجن، ولعدم القدرة والسيطرة على الحادث، تطلب الأمر تدخل الدفاع المدني والجهات المساندة للقيام بعمليات الإخلاء وإخماد الحريق وإنقاذ المصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنَ إدارته أعدت لجنة متخصصة لتقييم تنفيذ الخطة الفرضية لمعرفة الإيجابيات والعمل على تطويرها، ومعرفة السلبيات والعمل على تلافيها، بالتعاون مع إدارة السجن، مُعلنًا شكر إدارته لجميع الجهات التي شاركت في تنفيذ الخطة.

شارك في الفرضية: الإدارة العامة لسجن الطائف - قيادة منطقة الطائف العسكرية - الأمانة - الشرطة - المرور - الدوريات الأمنية - قوة الطوارئ الخاصة - الشؤون الصحية - الهلال الأحمر - شركة الكهرباء - النقل الجماعي.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
07:06 PM

فرضية حريق بأحد عنابر السجن العام تكشف قدرة "مدني الطائف"

بمشاركة عدد من الجهات ذوات العلاقة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
288

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم، فرضية إخلاء وإيواء في شعبة السجن العام التابعة لإدارة السجون بمحافظة الطائف.

وكانت خُطة الفرضية تقتضي نشوب حريق في أحد العنابر بالسجن، ولعدم القدرة والسيطرة على الحادث، تطلب الأمر تدخل الدفاع المدني والجهات المساندة للقيام بعمليات الإخلاء وإخماد الحريق وإنقاذ المصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنَ إدارته أعدت لجنة متخصصة لتقييم تنفيذ الخطة الفرضية لمعرفة الإيجابيات والعمل على تطويرها، ومعرفة السلبيات والعمل على تلافيها، بالتعاون مع إدارة السجن، مُعلنًا شكر إدارته لجميع الجهات التي شاركت في تنفيذ الخطة.

شارك في الفرضية: الإدارة العامة لسجن الطائف - قيادة منطقة الطائف العسكرية - الأمانة - الشرطة - المرور - الدوريات الأمنية - قوة الطوارئ الخاصة - الشؤون الصحية - الهلال الأحمر - شركة الكهرباء - النقل الجماعي.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,407
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,095
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,175
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,298

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة