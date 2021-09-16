عملية معقدة بمستشفى الحبيب تُنهي معاناة "سبعيني" من تضيقات منتشرة في القلب

كان يعاني ضعفًا في حركة الجدار الأمامي للبطين الأيسر والحجاب وتصلبًا عصيديًّا منتشرًا

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي -بنجاح- عملية أنهت -بفضل الله- معاناة "سبعيني" من مضاعفات تصلب منتشر في شرايين الطرفين السفليين "متلازمة لاريش"، مع وجود ضيق في الشريان الفخذي العام.

وقال د.وسام الحجيلي استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، رئيس الفريق الطبي المعالج: إن المريض راجع المستشفى بعد أن داهمته مجموعة أعراض أبرزها: آلام في الصدر، وضيق في التنفس، وأيضًا ألم جهدي متزايد في الطرفين السفليين، تطور لاحقًا وأخذ شكل العرج المتقطع، إضافة إلى تراجع القدرة والشعور بالضعف الجنسي.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها ضعفًا في حركة الجدار الأمامي للبطين الأيسر والحجاب، وأظهرت كذلك تصلبًا عصيديًّا منتشرًا في شرايين الطرفين السفليين، مع وجود ضيق في الشريان الفخذي العام الأيمن بمقدار "40%"، وضيق في الشريان الفخذي السطحي الأيمن بلغ نحو "60%"، وثالث في الشريان الفخذي السطحي الأيسر بمقدار "50%"، إضافة إلى وجود ضيق كبير في الشرايين التاجية؛ علمًا بأن المريض كان في الأصل من أمراض مزمنة هي "ارتفاع السكر وكولسترول الدم، وارتفاع التوتر الشرياني"، كما سبق أن خضع لعدة عمليات.

وأوضح د.الحجيلي أن الفريق الطبي المكون من عدة تخصصات قام بمراجعة ودراسة الحالة، ووضع خطة علاجية أخذت في الاعتبار التعقيدات الكثيرة؛ حيث تمت معالجة الضيق التاجي عبر القسطرة، وإصلاح ضيق الشريان المنعكس الأيسر، مع زراعة دعامات وتوسيع الشرايين المصابة، في ذات الأثناء تم تصوير الشريان الأبهر البطني؛ فظهر ضيق في الجزء الأخير منه، وضيق آخر حاد في منشأ الشريانين الحرقفيين خاصة الأيمن، ونسبة التعقيدات الطبية التي تتسم بها الحالة وما قد ينتج من مضاعفات في حالة التدخل الجراحي.

وتم تشكيل فريق طبي بقيادة د.وسام الحجيلي استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، الذي تعامل مع المعضلة بعد التشاور مع المريض، عبر القسطرة، وبدأ بالشريان الفخذي الأيسر العام، ووضع قسطرة رئيسية فيه لإدخال الدعامات والمرور عبر تفرع الأبهر البطني إلى الشريان الحرقفي الأيمن، وهو الأشد تضررًا من الضيق، وإزالة الضيق الحادّ فيه واستعادة التروية للأجزاء المتضررة.

يشار إلى أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي -منذ افتتاحه- حصد نظير تميزه، العديد من الجوائز وشهادات الاعتماد، التي من أهمها اعتماد المنشآت الصحية CBAHI وشهادة اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، بالإضافة إلى جائزة التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام 2019م، كما حصل على إشادة من اللجنة المحكمة لجائزة أداء الصحة للعام الماضي.