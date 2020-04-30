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"الصحة" : تسجيل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 22753

بريطانيا تفرج مبكراً عن 40 سجيناً تجنباً لإصابتهم بـ"كورونا"

من بين 4000 نزيل حددتهم السلطات

أفاد وزير العدل البريطاني روبرت بكلاند، اليوم (الخميس)، أن بريطانيا أفرجت مبكراً عن 40 سجيناً من بين 4000 حددت أسماءهم للإفراج المبكر بعدما سيطرت الحكومة بشكل أفضل على انتشار فيروس كورونا في السجون.

وقال "بكلاند" لشبكة "سكاي نيوز": "الصورة أفضل كثيرًا عما كانت مطروحة أمامي حتى قبل شهر واحد" وفقًا لـ"رويترز".

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بريطانيا تفرج مبكراً عن 40 سجيناً تجنباً لإصابتهم بـ"كورونا"
سبق

أفاد وزير العدل البريطاني روبرت بكلاند، اليوم (الخميس)، أن بريطانيا أفرجت مبكراً عن 40 سجيناً من بين 4000 حددت أسماءهم للإفراج المبكر بعدما سيطرت الحكومة بشكل أفضل على انتشار فيروس كورونا في السجون.

وقال "بكلاند" لشبكة "سكاي نيوز": "الصورة أفضل كثيرًا عما كانت مطروحة أمامي حتى قبل شهر واحد" وفقًا لـ"رويترز".

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
03:09 PM

بريطانيا تفرج مبكراً عن 40 سجيناً تجنباً لإصابتهم بـ"كورونا"

من بين 4000 نزيل حددتهم السلطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد وزير العدل البريطاني روبرت بكلاند، اليوم (الخميس)، أن بريطانيا أفرجت مبكراً عن 40 سجيناً من بين 4000 حددت أسماءهم للإفراج المبكر بعدما سيطرت الحكومة بشكل أفضل على انتشار فيروس كورونا في السجون.

وقال "بكلاند" لشبكة "سكاي نيوز": "الصورة أفضل كثيرًا عما كانت مطروحة أمامي حتى قبل شهر واحد" وفقًا لـ"رويترز".

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