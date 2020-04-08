النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شهامة المحاسب السعودي "ثامر بخيت" تنقذ مقيماً سودانياً من الحرج

الشاب روى التفاصيل بعد انتشار فيديو للوافد يثمّن فيه الموقف النبيل

روى الشاب ثامر خالد بخيت تفاصيل الموقف الذي جعله يتكفل بفاتورة المواد الغذائية التي اشتراها مقيم سوداني من أحد المحالّ بالرياض قبل أيام، متحلياً بمكارم الأخلاق للمسلمين عامة والسعوديين خاصة.

وكشف "بخيت" أنه تعاطف مع المقيم الذي أصبح في وضعٍ حرج، وهو يبحث عن محفظة نقوده عندما وصل لصندوق المحاسبة.

ولم يُصدق المقيم أن حسابه الذي تجاوز 200 ريال قد دُفع، وانتهى من هذا الموظف الذي أنقذ الموقف.

وخرج المقيم بمقطع فيديو يُثمن وقفة هذا الشاب، وتلك الجملة التي خففت من وطأة الموقف عليه عندما قال له: "خلي حسابك علينا".

وقال "بخيت": عندما انتهيت من محاسبة هذا الزبون لاحظته يبحث عن شيء مفقود، فاتضح لي أنه يبحث عن المال، وكان يشك أن محفظته فُقدت بالمحل، فقلت له اذهب واترك حسابك علينا، وهنا استغرب وظنّ أنني أداعبه، لكني أصررت عليه، فذهب وكنت محتسباً الأجر.

وأضاف: فعاد لي لاحقاً، وعرض عليّ المبلغ، فرفضت قطعياً، ولم أعتقد ولا بنسبة ضعيفة أنه سيسجل الفيديو، وينتشر بهذا الشكل الرهيب، وحقيقةً أشكر موقف من تفاعل.

وأردف "بخيت": لم أعلم ولا أريد أن يسجل الفيديو إطلاقاً، لكن شاء الله لأني عملته ابتغاء وجه الله؛ لأني وضعت نفسي مكانه، وشاهدته في موقفٍ حرج؛ لأن المحفظة لم تكن معه، وهذه أخلاق إسلامنا ومجتمعنا، والمسلم في حاجة أن يبذل لو بالقليل.

ثامر بخيت

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شهامة المحاسب السعودي "ثامر بخيت" تنقذ مقيماً سودانياً من الحرج
سبق

روى الشاب ثامر خالد بخيت تفاصيل الموقف الذي جعله يتكفل بفاتورة المواد الغذائية التي اشتراها مقيم سوداني من أحد المحالّ بالرياض قبل أيام، متحلياً بمكارم الأخلاق للمسلمين عامة والسعوديين خاصة.

وكشف "بخيت" أنه تعاطف مع المقيم الذي أصبح في وضعٍ حرج، وهو يبحث عن محفظة نقوده عندما وصل لصندوق المحاسبة.

ولم يُصدق المقيم أن حسابه الذي تجاوز 200 ريال قد دُفع، وانتهى من هذا الموظف الذي أنقذ الموقف.

وخرج المقيم بمقطع فيديو يُثمن وقفة هذا الشاب، وتلك الجملة التي خففت من وطأة الموقف عليه عندما قال له: "خلي حسابك علينا".

وقال "بخيت": عندما انتهيت من محاسبة هذا الزبون لاحظته يبحث عن شيء مفقود، فاتضح لي أنه يبحث عن المال، وكان يشك أن محفظته فُقدت بالمحل، فقلت له اذهب واترك حسابك علينا، وهنا استغرب وظنّ أنني أداعبه، لكني أصررت عليه، فذهب وكنت محتسباً الأجر.

وأضاف: فعاد لي لاحقاً، وعرض عليّ المبلغ، فرفضت قطعياً، ولم أعتقد ولا بنسبة ضعيفة أنه سيسجل الفيديو، وينتشر بهذا الشكل الرهيب، وحقيقةً أشكر موقف من تفاعل.

وأردف "بخيت": لم أعلم ولا أريد أن يسجل الفيديو إطلاقاً، لكن شاء الله لأني عملته ابتغاء وجه الله؛ لأني وضعت نفسي مكانه، وشاهدته في موقفٍ حرج؛ لأن المحفظة لم تكن معه، وهذه أخلاق إسلامنا ومجتمعنا، والمسلم في حاجة أن يبذل لو بالقليل.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
05:26 PM

شهامة المحاسب السعودي "ثامر بخيت" تنقذ مقيماً سودانياً من الحرج

الشاب روى التفاصيل بعد انتشار فيديو للوافد يثمّن فيه الموقف النبيل

A A A
بدر العتيبي - الرياض
24
28,235

روى الشاب ثامر خالد بخيت تفاصيل الموقف الذي جعله يتكفل بفاتورة المواد الغذائية التي اشتراها مقيم سوداني من أحد المحالّ بالرياض قبل أيام، متحلياً بمكارم الأخلاق للمسلمين عامة والسعوديين خاصة.

وكشف "بخيت" أنه تعاطف مع المقيم الذي أصبح في وضعٍ حرج، وهو يبحث عن محفظة نقوده عندما وصل لصندوق المحاسبة.

ولم يُصدق المقيم أن حسابه الذي تجاوز 200 ريال قد دُفع، وانتهى من هذا الموظف الذي أنقذ الموقف.

وخرج المقيم بمقطع فيديو يُثمن وقفة هذا الشاب، وتلك الجملة التي خففت من وطأة الموقف عليه عندما قال له: "خلي حسابك علينا".

وقال "بخيت": عندما انتهيت من محاسبة هذا الزبون لاحظته يبحث عن شيء مفقود، فاتضح لي أنه يبحث عن المال، وكان يشك أن محفظته فُقدت بالمحل، فقلت له اذهب واترك حسابك علينا، وهنا استغرب وظنّ أنني أداعبه، لكني أصررت عليه، فذهب وكنت محتسباً الأجر.

وأضاف: فعاد لي لاحقاً، وعرض عليّ المبلغ، فرفضت قطعياً، ولم أعتقد ولا بنسبة ضعيفة أنه سيسجل الفيديو، وينتشر بهذا الشكل الرهيب، وحقيقةً أشكر موقف من تفاعل.

وأردف "بخيت": لم أعلم ولا أريد أن يسجل الفيديو إطلاقاً، لكن شاء الله لأني عملته ابتغاء وجه الله؛ لأني وضعت نفسي مكانه، وشاهدته في موقفٍ حرج؛ لأن المحفظة لم تكن معه، وهذه أخلاق إسلامنا ومجتمعنا، والمسلم في حاجة أن يبذل لو بالقليل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,991
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,093
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,755
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,039

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة