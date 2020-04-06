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"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 82 حالة جديدة مصابة.. والعدد الإجمالي يرتفع إلى 2605

سنغافورة.. "كورونا" يضيف لمصابيه 66 حالة جديدة

الإصابات ترتفع إلى 1.375

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم (الاثنين)، 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1375 حالة.

وتعود حالة واحدة فقط لأحد الوافدين من الخارج، بينما الحالات الأخرى انتقلت عن طريق العدوى المحلية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن بين الحالات الجديدة هناك 35 حالة مرتبطة بتجمعات لمهاجع العمال الأجانب.

وفرضت سنغافورة أمس العزل الصحي على نحو 20 ألف عامل في مهجعين أقيما بشكل رئيسي لأصحاب الأعمال اليدوية من بنجلادش ودول جنوب آسيا الأخرى لارتباطهم بتسعين حالة إصابة على الأقل.

فيروس كورونا الجديد

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سنغافورة.. "كورونا" يضيف لمصابيه 66 حالة جديدة
سبق

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم (الاثنين)، 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1375 حالة.

وتعود حالة واحدة فقط لأحد الوافدين من الخارج، بينما الحالات الأخرى انتقلت عن طريق العدوى المحلية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن بين الحالات الجديدة هناك 35 حالة مرتبطة بتجمعات لمهاجع العمال الأجانب.

وفرضت سنغافورة أمس العزل الصحي على نحو 20 ألف عامل في مهجعين أقيما بشكل رئيسي لأصحاب الأعمال اليدوية من بنجلادش ودول جنوب آسيا الأخرى لارتباطهم بتسعين حالة إصابة على الأقل.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:16 PM

سنغافورة.. "كورونا" يضيف لمصابيه 66 حالة جديدة

الإصابات ترتفع إلى 1.375

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم (الاثنين)، 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1375 حالة.

وتعود حالة واحدة فقط لأحد الوافدين من الخارج، بينما الحالات الأخرى انتقلت عن طريق العدوى المحلية، وفقاً لـ"رويترز".

ومن بين الحالات الجديدة هناك 35 حالة مرتبطة بتجمعات لمهاجع العمال الأجانب.

وفرضت سنغافورة أمس العزل الصحي على نحو 20 ألف عامل في مهجعين أقيما بشكل رئيسي لأصحاب الأعمال اليدوية من بنجلادش ودول جنوب آسيا الأخرى لارتباطهم بتسعين حالة إصابة على الأقل.

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