ماذا ينتظر الأرض؟.. الجليد يذوب بمقدار 1.2 تريليون طن متري سنوياً

المعدل أصبح أسرع بنحو 57% خلال الـ30 عاماً الماضية

خلصت دراسة جديدة إلى أن جليد الأرض يذوب اليوم بوتيرة أسرع مما كان عليه في منتصف التسعينيات، حيث يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

وبين العلماء في دراسة نشرت اليوم (الاثنين) في مجلة "ذي كريوسفير" أن معدل الذوبان أصبح الآن أسرع بنحو 57 في المائة مما كان عليه قبل ثلاثة عقود، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، ذكر عالم الجليد في جامعة ليدز في بريطانيا توماس سلاتر، المشارك في الدراسة، أن العلماء فوجئوا بمثل هذه الزيادة الكبيرة في 30 عامًا فقط.

وأضاف "سلاتر" أنه في حين أن الوضع واضح لأولئك، الذين يعتمدون على الأنهار الجليدية الجبلية لمياه الشرب، أو الذين يعتمدون على الجليد البحري الشتوي لحماية المنازل الساحلية من العواصف، فقد بدأ ذوبان الجليد في العالم في جذب الانتباه بعيدًا عن المناطق المتجمدة.

وأدى ذوبان الجليد الأرضي - في القارة القطبية الجنوبية وجرينلاند والأنهار الجليدية الجبلية - إلى إضافة كمية كافية من الماء إلى المحيط خلال فترة الثلاثة عقود من الزمن لرفع متوسط مستوى سطح البحر العالمي بمقدار 3.5 سم.

وعبر القطب الشمالي، يتقلص الجليد البحري أيضًا إلى أدنى مستوياته في الصيف، وشهد العام الماضي ثاني أدنى مستوى للجليد البحري في أكثر من 40 عامًا من المراقبة عبر الأقمار الصناعية، عندما يتلاشى الجليد البحري، فإنه يعرض المياه الداكنة التي تمتص الإشعاع الشمسي، بدلاً من عكسها مرة أخرى خارج الغلاف الجوي، وهذه الظاهرة، المعروفة باسم تضخيم القطب الشمالي، تزيد من درجات الحرارة الإقليمية.

وارتفعت درجة حرارة الغلاف الجوي العالمية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة. لكن في القطب الشمالي، كان معدل الاحترار أكثر من ضعف المتوسط العالمي في الثلاثين عامًا الماضية.

وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية 1994-2017، وقياسات الموقع وبعض عمليات المحاكاة الحاسوبية، قدر فريق العلماء البريطانيين أن العالم كان يفقد في المتوسط 0.8 تريليون طن متري من الجليد سنويًا في التسعينيات، ولكن حوالي 1.2 تريليون طن متري سنويًا في السنوات الأخيرة.