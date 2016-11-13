الرياض.. "كلية الاتصالات" تحتضن معرضًا عن أضرار التدخين

يشتمل على عيادة الإقلاع عن التدخين وأركان خاصة توعويه

افتتحت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، اليوم؛ البرنامج الخاص بالتوعية بأضرار التدخين، الذي تنظمه وكالة الكلية ممثلة في إدارة الخدمات الإرشادية بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء)، ويستمر على مدى يومين.

جاء ذلك بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، ووكيلَي الكلية: لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي، وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وعدد من منسوبي الكلية والمتدربين، وذلك ببهو الكلية، ومشاركة مختصين في مجال مكافحة التدخين.

وكان الدكتور أحمد الخليفة قد اطلع عقب التدشين على مكونات المعرض التوعوي المصاحب لفعاليات البرنامج، والذي ضم عيادة الإقلاع عن التدخين، وأركانًا خاصة توعوية.

وأكد عميد الكلية على أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية، ودورها في رفع مستوى الوعي لدى المتدربين والمجتمع بأضرار التدخين.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالكلية أحمد المبرز؛ أن المعرض سيقام في مبنى رقم 1 بالتعاون مع الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء).

