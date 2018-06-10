"جولدمان ساكس" يرفع توقعات برنت في الربعين الثالث والرابع

قال: نتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 60 دولارًا في 2022

رفع "جولدمان ساكس إكويتي ريسيرش" توقعات لبرنت في الربعين الثالث والرابع، وقال: في 2022، بافتراض أن الطلب يقترب من 100 مليون برميل يوميًّا، نتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 60 دولارًا لبرميل برنت".

وبحسب "رويترز"، رفع التوقعات سعر برنت في الربعين الثالث والرابع من 30 و38 دولارًا للبرميل إلى 37 و43 دولارًا للبرميل.