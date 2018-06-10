النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"جولدمان ساكس" يرفع توقعات برنت في الربعين الثالث والرابع

قال: نتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 60 دولارًا في 2022

رفع "جولدمان ساكس إكويتي ريسيرش" توقعات لبرنت في الربعين الثالث والرابع، وقال: في 2022، بافتراض أن الطلب يقترب من 100 مليون برميل يوميًّا، نتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 60 دولارًا لبرميل برنت".

وبحسب "رويترز"، رفع التوقعات سعر برنت في الربعين الثالث والرابع من 30 و38 دولارًا للبرميل إلى 37 و43 دولارًا للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"جولدمان ساكس" يرفع توقعات برنت في الربعين الثالث والرابع
سبق

رفع "جولدمان ساكس إكويتي ريسيرش" توقعات لبرنت في الربعين الثالث والرابع، وقال: في 2022، بافتراض أن الطلب يقترب من 100 مليون برميل يوميًّا، نتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 60 دولارًا لبرميل برنت".

وبحسب "رويترز"، رفع التوقعات سعر برنت في الربعين الثالث والرابع من 30 و38 دولارًا للبرميل إلى 37 و43 دولارًا للبرميل.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
10:30 AM

"جولدمان ساكس" يرفع توقعات برنت في الربعين الثالث والرابع

قال: نتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 60 دولارًا في 2022

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
539

رفع "جولدمان ساكس إكويتي ريسيرش" توقعات لبرنت في الربعين الثالث والرابع، وقال: في 2022، بافتراض أن الطلب يقترب من 100 مليون برميل يوميًّا، نتوقع أن تكون أسعار النفط في نطاق 60 دولارًا لبرميل برنت".

وبحسب "رويترز"، رفع التوقعات سعر برنت في الربعين الثالث والرابع من 30 و38 دولارًا للبرميل إلى 37 و43 دولارًا للبرميل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,535
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,490
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,076

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة