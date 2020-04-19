أمانة المدينة تغلق "مركز تسوق" بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز
لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية
أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، مركز تسوق بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وتمثلت الملاحظات في: عرض مواد غذائية تالفة، وتدني مستوى النظافة، وعدم قياس درجة حرارة مقدمي خدمات التوصيل.
المدينة المنورة
أمانة المدينة المنورة
فيروس كورونا الجديد
أمانة المدينة تغلق "مركز تسوق" بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز
خالد الشاماني
سبق
2020-04-19
أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، مركز تسوق بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وتمثلت الملاحظات في: عرض مواد غذائية تالفة، وتدني مستوى النظافة، وعدم قياس درجة حرارة مقدمي خدمات التوصيل.
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
07:43 PM
أمانة المدينة تغلق "مركز تسوق" بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز
لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية
أغلقت أمانة منطقة المدينة المنورة، مركز تسوق بطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز؛ لعدم تطبيقه الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.
وتمثلت الملاحظات في: عرض مواد غذائية تالفة، وتدني مستوى النظافة، وعدم قياس درجة حرارة مقدمي خدمات التوصيل.