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مانشستر سيتي يتوّج بلقب كأس الرابطة الإنكليزية للمرة السابعة بتاريخه

تُوِّج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا، والسابعة في تاريخه، عقب فوزه على أستون فيلا (2-1) في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

افتتح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، التهديف لسيتي (20)، قبل أن يعزز زميله الإسباني رودري بالهدف الثاني (30)، في حين سجل مبوانا ساماتا هدف أستون فيلا الوحيد (41).

ورفع سيتي عدد ألقابه في كأس الرابطة إلى سبعة (1970 و1976 و2014 و2016 و2018 و2019 و2020)، وأصبح على بعد لقب من الرقم القياسي المسجّل باسم ليفربول، في حين فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة، والأولى منذ 1996.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مانشستر سيتي يتوّج بلقب كأس الرابطة الإنكليزية للمرة السابعة بتاريخه
سبق

تُوِّج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا، والسابعة في تاريخه، عقب فوزه على أستون فيلا (2-1) في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

افتتح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، التهديف لسيتي (20)، قبل أن يعزز زميله الإسباني رودري بالهدف الثاني (30)، في حين سجل مبوانا ساماتا هدف أستون فيلا الوحيد (41).

ورفع سيتي عدد ألقابه في كأس الرابطة إلى سبعة (1970 و1976 و2014 و2016 و2018 و2019 و2020)، وأصبح على بعد لقب من الرقم القياسي المسجّل باسم ليفربول، في حين فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة، والأولى منذ 1996.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
10:04 PM

مانشستر سيتي يتوّج بلقب كأس الرابطة الإنكليزية للمرة السابعة بتاريخه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا، والسابعة في تاريخه، عقب فوزه على أستون فيلا (2-1) في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

افتتح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، التهديف لسيتي (20)، قبل أن يعزز زميله الإسباني رودري بالهدف الثاني (30)، في حين سجل مبوانا ساماتا هدف أستون فيلا الوحيد (41).

ورفع سيتي عدد ألقابه في كأس الرابطة إلى سبعة (1970 و1976 و2014 و2016 و2018 و2019 و2020)، وأصبح على بعد لقب من الرقم القياسي المسجّل باسم ليفربول، في حين فشل أستون فيلا في التتويج باللقب للمرة السادسة، والأولى منذ 1996.

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