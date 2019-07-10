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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

الصين: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لأشخاص قادمين من الخارج

أبلغت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفاضاً من تسع حالات في اليوم السابق.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.

كما أبلغت الصين عن ثلاثة مرضى جدد دون أعراض مقارنة بست حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

أبلغت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفاضاً من تسع حالات في اليوم السابق.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.

كما أبلغت الصين عن ثلاثة مرضى جدد دون أعراض مقارنة بست حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:32 PM

الصين: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

لأشخاص قادمين من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبلغت السلطات الصحية الصينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد انخفاضاً من تسع حالات في اليوم السابق.

ووفقاً لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، فإن جميع الإصابات الأربع الجديدة هي لأشخاص قادمين من الخارج.

كما أبلغت الصين عن ثلاثة مرضى جدد دون أعراض مقارنة بست حالات من هذا القبيل في اليوم السابق.

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