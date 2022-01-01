ها هو عام 2021 يحزم حقائبه مدبراً.. وها هو عام 2022 قد أقبل معلناً وصوله رسمياً، وما بين هذا وذاك وثقت عدسة الكاميرا حول العالم لقطات ومشاهد لخصت العام في صور. إليكم أبرزها. 1- بداية غريبة لعام 2021.. فقد اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الكونجرس أثناء استعداد أعضائه لإعلان فوز جو بايدن 2- مشهد لمنازل تغوص في رماد بركان كومبر فيجا الذي ثار في جزر الكناري الإسبانية مخلفاً أضراراً جسيمة 3- عدد من السائحين تجمعوا لمشاهدة ثوران بركان في أيسلندا لتختلط حممه الملتهبة بالجليد البارد 4- فتاة صغيرة تنظر ليس من خلال شرفتها بل من خلال جدار منزلها الذي دمرته غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة 5- الحسرة والحزن على وجه سيدة مسنة بعد اضطرارها لإخلاء منزلها جراء حرائق الغابات في اليونان 6- كلب تملكه الفضول لمشاهدة الشفق القطبي فوق سماء تيريبيركا في روسيا 7- بعض الأشخاص خرجوا لشحن هواتفهم داخل سياراتهم بعد أن انقطعت الكهرباء عن تكساس إثر عاصفة شتوية قارصة في فبراير الماضي 8- قطار يعبر طريقاً محاطاً بمياه الفيضانات بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا 9- عناصر طالبان تعلن سيطرتها على كابول بعد مغادرة الرئيس الأفغاني البلاد 10- مشهد مهيب لألسنة اللهب وهي تعلو من أحد المنازل في جنوب ولاية كاليفورنيا 11- البطل السعودي طارق حامدي يطرح منافسه الإيراني أرضاً في الكاراتيه قبل أن يتخذ الحكام قراراً جدلياً بإقصائه في أولمبياد طوكيو 12- صياد يطعم الحيتان في بلدة تان أوان الصغيرة بمقاطعة سيبو بالفلبين التي تشتهر بالحيتان 13- أفغان يركضون بجانب طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية في محاولة للفرار بعد سيطرة طالبان على البلاد 14- لم يتمالك ميسي دموعه أثناء وداعه فريق الطفولة برشلونة متجهاً نحو باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد تعاقده 15- سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتوسط إخوانه قادة وزعماء الخليج في ختام القمة الخليجية في الرياض

بعضها مثير وأخرى مؤثرة.. مشاهد ولقطات وصور وثقتها عدسة الكاميرا في عام 2021 ياسر نجدي سبق 2022-01-01 ها هو عام 2021 يحزم حقائبه مدبراً.. وها هو عام 2022 قد أقبل معلناً وصوله رسمياً، وما بين هذا وذاك وثقت عدسة الكاميرا حول العالم لقطات ومشاهد لخصت العام في صور. إليكم أبرزها.





1- بداية غريبة لعام 2021.. فقد اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الكونجرس أثناء استعداد أعضائه لإعلان فوز جو بايدن







2- مشهد لمنازل تغوص في رماد بركان كومبر فيجا الذي ثار في جزر الكناري الإسبانية مخلفاً أضراراً جسيمة







3- عدد من السائحين تجمعوا لمشاهدة ثوران بركان في أيسلندا لتختلط حممه الملتهبة بالجليد البارد







4- فتاة صغيرة تنظر ليس من خلال شرفتها بل من خلال جدار منزلها الذي دمرته غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة







5- الحسرة والحزن على وجه سيدة مسنة بعد اضطرارها لإخلاء منزلها جراء حرائق الغابات في اليونان







6- كلب تملكه الفضول لمشاهدة الشفق القطبي فوق سماء تيريبيركا في روسيا







7- بعض الأشخاص خرجوا لشحن هواتفهم داخل سياراتهم بعد أن انقطعت الكهرباء عن تكساس إثر عاصفة شتوية قارصة في فبراير الماضي







8- قطار يعبر طريقاً محاطاً بمياه الفيضانات بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا







9- عناصر طالبان تعلن سيطرتها على كابول بعد مغادرة الرئيس الأفغاني البلاد







10- مشهد مهيب لألسنة اللهب وهي تعلو من أحد المنازل في جنوب ولاية كاليفورنيا







11- البطل السعودي طارق حامدي يطرح منافسه الإيراني أرضاً في الكاراتيه قبل أن يتخذ الحكام قراراً جدلياً بإقصائه في أولمبياد طوكيو







12- صياد يطعم الحيتان في بلدة تان أوان الصغيرة بمقاطعة سيبو بالفلبين التي تشتهر بالحيتان







13- أفغان يركضون بجانب طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية في محاولة للفرار بعد سيطرة طالبان على البلاد







14- لم يتمالك ميسي دموعه أثناء وداعه فريق الطفولة برشلونة متجهاً نحو باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد تعاقده







15- سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتوسط إخوانه قادة وزعماء الخليج في ختام القمة الخليجية في الرياض













01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443 12:53 AM

بعضها مثير وأخرى مؤثرة.. مشاهد ولقطات وصور وثقتها عدسة الكاميرا في عام 2021





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ها هو عام 2021 يحزم حقائبه مدبراً.. وها هو عام 2022 قد أقبل معلناً وصوله رسمياً، وما بين هذا وذاك وثقت عدسة الكاميرا حول العالم لقطات ومشاهد لخصت العام في صور. إليكم أبرزها.





1- بداية غريبة لعام 2021.. فقد اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الكونجرس أثناء استعداد أعضائه لإعلان فوز جو بايدن







2- مشهد لمنازل تغوص في رماد بركان كومبر فيجا الذي ثار في جزر الكناري الإسبانية مخلفاً أضراراً جسيمة







3- عدد من السائحين تجمعوا لمشاهدة ثوران بركان في أيسلندا لتختلط حممه الملتهبة بالجليد البارد







4- فتاة صغيرة تنظر ليس من خلال شرفتها بل من خلال جدار منزلها الذي دمرته غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة







5- الحسرة والحزن على وجه سيدة مسنة بعد اضطرارها لإخلاء منزلها جراء حرائق الغابات في اليونان







6- كلب تملكه الفضول لمشاهدة الشفق القطبي فوق سماء تيريبيركا في روسيا







7- بعض الأشخاص خرجوا لشحن هواتفهم داخل سياراتهم بعد أن انقطعت الكهرباء عن تكساس إثر عاصفة شتوية قارصة في فبراير الماضي







8- قطار يعبر طريقاً محاطاً بمياه الفيضانات بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا







9- عناصر طالبان تعلن سيطرتها على كابول بعد مغادرة الرئيس الأفغاني البلاد







10- مشهد مهيب لألسنة اللهب وهي تعلو من أحد المنازل في جنوب ولاية كاليفورنيا







11- البطل السعودي طارق حامدي يطرح منافسه الإيراني أرضاً في الكاراتيه قبل أن يتخذ الحكام قراراً جدلياً بإقصائه في أولمبياد طوكيو







12- صياد يطعم الحيتان في بلدة تان أوان الصغيرة بمقاطعة سيبو بالفلبين التي تشتهر بالحيتان







13- أفغان يركضون بجانب طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأمريكية في محاولة للفرار بعد سيطرة طالبان على البلاد







14- لم يتمالك ميسي دموعه أثناء وداعه فريق الطفولة برشلونة متجهاً نحو باريس سان جيرمان بعد فشل تجديد تعاقده







15- سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتوسط إخوانه قادة وزعماء الخليج في ختام القمة الخليجية في الرياض











