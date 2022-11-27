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موجة خامسة .. فرنسا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

334 وفاة خلال أسبوع

سجلت فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية 34,436 إصابة جديدة بفيروس كورونا و334 وفاة خلال أسبوع، بحسب بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية.

وأشارت بيانات الوكالة اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أكثر من 7,500,000 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وقد أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في وقت سابق لأعضاء البرلمان دخول فرنسا في موجة خامسة من الجائحة قائلاً: "هذه زيادة هائلة في معدل الإصابات، وتدل للأسف على أننا دخلنا موجة خامسة من الجائحة".

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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موجة خامسة .. فرنسا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية 34,436 إصابة جديدة بفيروس كورونا و334 وفاة خلال أسبوع، بحسب بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية.

وأشارت بيانات الوكالة اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أكثر من 7,500,000 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وقد أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في وقت سابق لأعضاء البرلمان دخول فرنسا في موجة خامسة من الجائحة قائلاً: "هذه زيادة هائلة في معدل الإصابات، وتدل للأسف على أننا دخلنا موجة خامسة من الجائحة".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
12:30 AM

موجة خامسة .. فرنسا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

334 وفاة خلال أسبوع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجلت فرنسا خلال الـ24 ساعة الماضية 34,436 إصابة جديدة بفيروس كورونا و334 وفاة خلال أسبوع، بحسب بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية.

وأشارت بيانات الوكالة اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ أكثر من 7,500,000 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وقد أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في وقت سابق لأعضاء البرلمان دخول فرنسا في موجة خامسة من الجائحة قائلاً: "هذه زيادة هائلة في معدل الإصابات، وتدل للأسف على أننا دخلنا موجة خامسة من الجائحة".

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