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البحرين تندد محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

نوهت بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في التصدي لها

ندّدت مملكة البحرين بشدة استمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف عدد من المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات دون طيار (مفخخة).

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، مجددة وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية التي تعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتهديداً واضحاً لأمن واستقرار المنطقة.

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البحرين تندد محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة
سبق

ندّدت مملكة البحرين بشدة استمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف عدد من المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات دون طيار (مفخخة).

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، مجددة وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية التي تعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتهديداً واضحاً لأمن واستقرار المنطقة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
06:10 PM

البحرين تندد محاولات مليشيا الحوثي استهداف المدنيين بالمملكة

نوهت بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في التصدي لها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ندّدت مملكة البحرين بشدة استمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف عدد من المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية بشكل متعمد وممنهج من خلال طائرات دون طيار (مفخخة).

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض هذه الطائرات وإسقاطها، مجددة وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إدانة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية التي تعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتهديداً واضحاً لأمن واستقرار المنطقة.

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