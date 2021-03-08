اليمن يدين الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي على المملكة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تؤكد التضامن مع المملكة

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات، الاستهدافات الإرهابية لمليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في المدن السعودية بالصواريخ والطائرة بدون طيار "مفخخة" التي تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان: هذا الاستهداف الذي يأتي أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وأضاف البيان: تهديد المليشيا الحوثية لأمن واستقرار المنطقة بوصفها "جريمة حرب" يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذه التصرفات غير المسؤولة والتصعيد العسكري غير المسبوق على مدينة مأرب وعلى استهدافها لأراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية تضامن اليمن مع المملكة ودعمها ووقوفها مع في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.