النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة

الالتزام بإرسال التقارير التي تثبت تطبيق معايير الجودة خلال سريان شهادة الاعتماد

حصل المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة على تجديد الاعتراف واعتماد المركز السعودي للجودة "سباهي".

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعَيْن العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، التي تكمن مهامها في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأكد "العتيبي" حرص صحة مكة المكرمة ممثلة في المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي على أهمية الالتزام بإرسال التقارير الدورية التي تثبت تطبيق معايير الجودة خلال فترة سريان شهادة الاعتماد، إضافة إلى الإفصاح عن أي تغييرات في الهيكل الإداري أو الخدمي أو الإنشائي خلال شهر من التغيير وفقًا لمعايير الجودة المحددة والنظام المعمول به لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة
سبق

حصل المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة على تجديد الاعتراف واعتماد المركز السعودي للجودة "سباهي".

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعَيْن العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، التي تكمن مهامها في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأكد "العتيبي" حرص صحة مكة المكرمة ممثلة في المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي على أهمية الالتزام بإرسال التقارير الدورية التي تثبت تطبيق معايير الجودة خلال فترة سريان شهادة الاعتماد، إضافة إلى الإفصاح عن أي تغييرات في الهيكل الإداري أو الخدمي أو الإنشائي خلال شهر من التغيير وفقًا لمعايير الجودة المحددة والنظام المعمول به لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
12:38 AM
اخر تعديل
25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
06:39 AM

"سباهي" يعتمد المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة

الالتزام بإرسال التقارير التي تثبت تطبيق معايير الجودة خلال سريان شهادة الاعتماد

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
536

حصل المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة على تجديد الاعتراف واعتماد المركز السعودي للجودة "سباهي".

وقال المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي: إن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) الجهة الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعَيْن العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، التي تكمن مهامها في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لتحقيق أعلى معايير الجودة.

وأكد "العتيبي" حرص صحة مكة المكرمة ممثلة في المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي على أهمية الالتزام بإرسال التقارير الدورية التي تثبت تطبيق معايير الجودة خلال فترة سريان شهادة الاعتماد، إضافة إلى الإفصاح عن أي تغييرات في الهيكل الإداري أو الخدمي أو الإنشائي خلال شهر من التغيير وفقًا لمعايير الجودة المحددة والنظام المعمول به لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,032
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,440
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,702
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,548

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة